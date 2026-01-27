Volvieron a allanar la vivienda del ex de Luciana Muñoz: los motivos

Se allanaron tres domicilios del barrio Parque Industrial, entre los cuales se encuentra el perteneciente a Maximiliano Avilez.

Una serie de allanamientos de la Policía provincial concretados esta mañana llamaron la atención de los vecinos, al detectarse que uno de los lugares requisados es la vivienda de Maximiliano Avilez, ex pareja de Luciana Muñoz , la joven desaparecida hace un año y medio. Qué se supo de los allanamientos y la investigación contra el joven.

Este martes, varios allanamientos encendieron las alarmas una vez más al creerse inicialmente que se trataba de nuevas medidas en el marco de la investigación por la desaparición de la joven. Cabe recordar que Avilez está aún imputado en una causa por falso testimonio , por haber mentido en dos declaraciones que se le tomaron en el marco de la búsqueda de Luciana.

Meses atrás, y tras no poder arribar a un acuerdo de partes, se elevó la causa contra el imputado a juicio, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

En simultáneo, a fines de diciembre, el juez Lucas Yancarelli ordenó el traspaso de la causa a la Justicia Federal, por considerar que puede tratarse de un caso de trata de personas. Por eso también llamó la atención ver a la Policía provincial fuera de la barbería de Avilés en Parque Industrial.

comisaría 20 de Parque Industrial.

Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que el allanamiento no estuvo vinculado a la búsqueda de Luciana Muñoz, sino que fue en el marco de varias diligencias ordenadas desde la Fiscalía de Actuación Genérica en el marco de una investigación por un caso de lesiones.

Además, confiaron que se le dio intervención al Departamento Antinarcóticos por el hallazgo de dos plantas de marihuana, las cuales fueron secuestradas siguiendo el protocolo.

La palabra de la Policía

En horas del mediodía, el comisario Agustín Galeano, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, detalló que fueron tres los allanamientos simultáneos que se realizaron esta mañana -uno de ellos siendo la vivienda y barbería de Avilez-, en conjunto entre el Departamento Seguridad y la Metropolitana.

Indicó que se realizaron en virtud de una investigación iniciada por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 de Parque Industrial, en relación a un hecho ocurrido el 14 de enero en horas de la madrugada, en el que un hombre de 34 años fue herido de arma de fuego en la zona del tórax.

allanamientos pin

Como resultado de los allanamientos, solo adelantó que se demoró a tres personas, entre los cuales se busca determinar si se encuentra el autor de las lesiones.

Respecto de Avilez como uno de los investigados, Galeano sostuvo en consonancia con lo informado desde la Justicia que esta investigación "no está vinculada a la desaparición de Luciana Muñoz".

Asimismo, desde la fuerza se informó que en uno de los domicilios requisados se incautó un cartucho de fogueo calibre 7.62, mientras que en otro se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, con numeración limada y cartuchos colocados, lo que representa un hallazgo de relevancia para la investigación.

allanamientos pin (1)

El caso

Luciana Muñoz Aguerre, de 21 años, fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 del mediodía, cerca de su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte.

Los numerosos rastrillajes y operativos que se dispusieron para dar con ella no dieron resultados.

A fines de diciembre pasado, se adoptó la decisión de enviar el legajo al fuero federal a raíz de un pedido de la querella particular, representada por el abogado de la familia de la joven y con la adhesión del Ministerio Público Fiscal. Ambas partes consideraron que existen elementos suficientes para que el caso sea investigado como un presunto delito de trata de personas, delito del ámbito federal.

SFP Conferencia de prensa caso Luciana Muñoz (2) Sebastián Fariña Petersen

Esto implica el envío de todo el legajo a la fiscalía federal, que deberá revisar las medidas tomadas hasta el momento y decidir el rumbo tendiente a dar con la joven o al menos esclarecer qué le ocurrió.

Desde la fiscalía neuquina indicaron que la resolución tuvo también en consideración el contexto de especial vulnerabilidad de la joven desaparecida, atravesado por factores como la pobreza, el consumo problemático de estupefacientes y la prostitución, lo que pudo haber elevado su riesgo ante redes de trata.