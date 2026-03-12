Metrobús: intentó girar a la izquierda, chocó contra un COLE y terminó incrustado en un semáforo

El impactante siniestro ocurrió este miércoles por la noche. Es el segundo hecho en menos de una semana.

En menos de una semana se registraron dos hechos similares en el mismo lugar.

Un nuevo choque en la zona del Metrobús generó preocupación en el oeste neuquino. En esta ocasión , un Peugeot 208 colisionó contra un COLE y terminó incrustado en un semáforo . La violenta secuencia ocurrió este miércoles por la noche en la intersección de Avenida del Trabajador y Manuel Rodríguez .

La situación despertó las alarmas ya que hace menos de una semana, tuvo lugar un episodio similar en el mismo sector, cuando una mujer embarazada debió ser trasladada al hospital Heller.

Según informó la jefa de la División Tránsito de Neuquén, Andrea Solano , el hecho involucró a “un Peugeot 208 conducido por un hombre de 31 años y un colectivo de la empresa COLE manejado por un joven de 25 años”.

De acuerdo a las primeras pericias, el automóvil circulaba por Avenida del Trabajador en dirección oeste y al llegar al cruce con Manuel Rodríguez intentó girar a la izquierda para continuar hacia el sur, momento en el que se produjo el impacto con el colectivo.

Tras el choque, el automovil perdió el control y terminó impactando contra el semáforo ubicado en el cruce. En el lugar trabajó personal policial y tránsito.

A pesar del fuerte impacto, no fue necesaria la intervención de personal de salud, ya que ninguno de los conductores resultó con lesiones.

Desde la División Tránsito se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultado negativo. “Se hizo test de alcoholemia y dio negativo para ambos conductores”, confirmó Solano.

Además, personal especializado realizó pericias sobre ambos vehículos para incorporarlas al trabajo del gabinete que interviene en la investigación del hecho.

Una maniobra riesgosa en el Metrobús

El episodio ocurrido este miércoles no es el primero en la intersección del oeste neuquino. Este sábado 7 de marzo, una conductora embarazada de 8 meses protagonizó un choque similar. La mujer circulaba a bordo de su auto, marca Volkswagen de color gris, cuando terminó estrellándose contra el semáforo luego de colisionar contra un colectivo.

El sinistro vial ocurrió aproximadamente a las 15 en Avenida del Trabajador y su intersección con calle Manuel Rodríguez, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y El Progreso.

Solano detalló a LM Neuquén que ambos vehículos, tanto el colectivo del sistema público de pasajeros, como el auto circulaban en dirección oeste-este por Avenida del Trabajador. El COLE por el carril exclusivo para el transporte público mientras que el auto lo hacía por el del carril común que va paralelo del Metrobús.

"Una vez llegada a esa intersección, la conductora no advirtió que venía el colectivo y realizó una maniobra de giro para tomar por Manuel Rodríguez", relató.

La mujer fue trasladada al hospital Heller, aunque finalmente no sufrió consecuencias graves.

Giro a la izquiera ¿si o no?

Respecto a la maniobra, Solano explicó que el giro a la izquierda en ese sector no está claramente habilitado, aunque tampoco existe una señalización contundente que lo prohíba.

“No están habilitados a girar a la izquierda, pero tampoco se indica claramente que no se puede hacer. Se entiende que el Metrobús tiene carril exclusivo y, en caso de girar, se corre riesgos”, sostuvo.

La funcionaria también indicó que existe señalización en el semáforo, aunque reconoció que no resulta del todo clara para los conductores que circulan por la zona.