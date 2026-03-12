La conmovedora iniciativa de un profesor del Alto Valle para hacer el deporte paralímpico más accesible

Carlos Nicolini, docente de Cinco Saltos, visitó el estudio de LM Neuquén En Vivo para contar sobre la iniciativa que llevará accesibilidad a los atletas.

Carlos Nicolini contó en el estudio de LM Neuquén en vivo la iniciativa que busca cambiar la realidad de los deportistas adaptados.

Carlos Nicolini, un docente de Cinco Saltos y creador de "Retro Toys Patagonia", busca cambiar la realidad de los deportistas adaptados en Argentina mediante el desarrollo de guantes de empuje para silla de ruedas de industria nacional. La iniciativa es en colaboración con un emprendimiento de impresión 3D, atletas de élite regional y nacional y una marca de escala mundial.

El docente visitó el estudio de LM Neuquén En Vivo para dar todos los detalles de la iniciativa, sus orígenes y los proyectos a futuro.

Los guantes son impresos en 3D y diseñados específicamente para que los atletas paralímpicos golpeen las ruedas de sus sillas durante las carreras. El proyecto es de desarrollo local junto a "Sato 3D", un emprendimiento de Cinco Saltos. Estos guantes reemplazarían productos importados de Estados Unidos, Canadá o México que hoy cuestan entre 500 y 600 dólares.

El proyecto nació por iniciativa de Federico, un profesor de Cinco Saltos y entrenador del medallista paralímpico Hernán Urra. También cuenta con el apoyo y testeo de Lucía Montenegro, miembro de la Selección Argentina de atletismo paralímpico. Montenegro recientemente logró el segundo puesto en la Maratón de Los Ángeles.

guantes de empuje silla de ruedas

El objetivo solidario del proyecto

El enorme objetivo solidario del proyecto es entregar estos guantes de forma gratuita al Comité Paralímpico Nacional (COPARG), un costo que buscarán solventar mediante la venta al público a precios mucho más accesibles que en el exterior.

"Para un pibe esto hoy tiene un costo de entre 500 y 700 dólares, una locura, porque nosotros tenemos la la tecnología para hacer esta manufactura y porque los materiales nosotros hoy también los tenemos", explicó Carlos. "Venimos a romper con eso y a que los atletas puedan tener guantes. A Lucía le pasó que se le perdieron los guantes y estuvo 10 días sin entrenar por no tener los guantes", ejemplificó el docente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Nicolini (@retrotoys_patagonia)

Carlos adelantó en exclusiva la segunda fase del proyecto orientada al alto rendimiento: la fabricación mediante escaneo 3D de prótesis personalizadas para atletas con amputaciones superiores que necesitan cuatro apoyos para la "partida baja" en carreras de velocidad.

"Lo que estamos desarrollando, con una chica que es de Buenos Aires, es la prótesis desde su muñón hasta lo que sería la extensión normal de su mano para que ella pueda hacer la 'partida baja' y competir en carreras", contó Carlos. "Parece una pavada, la atleta número uno en esto es de Nueva Zelanda y tiene unas prótesis que realmente nosotros las vemos y hemos dicho más de una vez, 'che, esto también lo podemos producir nosotros'", agregó.

El contacto con una marca internacional que impulsó el desarrollo

La marca china Creality les proveyó, luego de un tiempo de negociaciones, escáneres de alta tecnología y máquinas "K2 Plus" para el desarrollo de los prototipos. El nexo con la empresa la realizaron mediante Nahuel, responsable de Tienda Ranko.

"Nunca me voy a olvidar el mensaje tipo 11:30 de la noche fue, 'tengo una mala noticia y una buena: la mala noticia es que es re tarde, la buena noticia es que los chinos dijeron que sí al proyecto' y me mandó la captura. Para mí fue 'listo, bien, acá arrancamos para adelante'", contó Carlos.

Anticipó que realizarán una presentación del producto este lunes en el Campus Internacional de sillas de ruedas, en la Ciudad Deportiva, ubicada en Lanín al 1700.