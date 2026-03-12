Las cuentas de WhatsApp de menores ahora serán controladas por los padres: cómo funcionarán
La empresa anunció perfiles administrados por adultos, que permitirán decidir quién puede hablar con sus hijos.
WhatsApp trabaja en un nuevo sistema de perfiles destinado a menores de edad que permitirá a padres y tutores supervisar de forma directa el uso de la aplicación. La propuesta introduce cuentas administradas por adultos, con configuraciones más estrictas desde el primer momento y herramientas para controlar la actividad dentro de la plataforma.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, que busca reforzar la seguridad digital de los usuarios jóvenes. Durante los últimos años, el debate sobre el acceso temprano de chicos y adolescentes a las redes sociales y a los servicios de mensajería tomó fuerza en distintos países, con presión de gobiernos, especialistas en educación y organizaciones de protección infantil.
En ese contexto, WhatsApp comenzó a diseñar un sistema que permita a las familias acompañar los primeros pasos de los menores dentro del mundo de la mensajería instantánea, sin eliminar funciones básicas como el envío de mensajes o la participación en grupos.
El despliegue del nuevo sistema se realizará de manera gradual durante los próximos meses.
Cómo funcionarán las cuentas administradas
El nuevo modelo de perfiles se basa en una estructura vinculada a la cuenta de un adulto responsable. Para activar el sistema, padres o tutores deberán utilizar ambos teléfonos al mismo tiempo durante el proceso de configuración inicial.
Ese procedimiento permite vincular la cuenta del menor con la del adulto que supervisa el perfil. Una vez completado el proceso, el tutor tendrá acceso a diferentes controles que permitirán definir cómo se utiliza la aplicación.
Entre las herramientas previstas se encuentran opciones para:
-
Elegir quién puede enviar mensajes al menor
-
Autorizar o bloquear la participación en determinados grupos
Revisar solicitudes de chat provenientes de contactos desconocidos
Ajustar configuraciones de privacidad y visibilidad del perfil
El sistema también incluye un PIN parental, un código que impide que el menor cambie las configuraciones sin autorización. De esta forma, cualquier modificación en las reglas de uso deberá pasar primero por el adulto responsable.
Este tipo de herramientas responde a un fenómeno cada vez más extendido: la llegada de chicos cada vez más jóvenes a las plataformas de comunicación digital. Según informes de organizaciones de seguridad en internet, muchos menores comienzan a usar servicios de mensajería antes de los 13 años, edad mínima establecida en varias aplicaciones.
Seguridad digital y privacidad de las conversaciones
A pesar de la incorporación de controles parentales, WhatsApp sostiene que la privacidad de los mensajes continuará protegida mediante cifrado de extremo a extremo. Ese sistema garantiza que solo el emisor y el receptor puedan leer el contenido de las conversaciones.
Ni la empresa ni terceros externos pueden acceder a los mensajes enviados entre usuarios. Esta característica forma parte del funcionamiento central de la plataforma desde hace varios años.
La empresa explica que el objetivo del nuevo sistema no consiste en espiar las conversaciones de los menores, sino en controlar el entorno digital en el que interactúan, como contactos, grupos o solicitudes de mensajes.
En paralelo, la compañía también trabaja en herramientas adicionales para mejorar la seguridad dentro de la aplicación. Entre ellas se encuentran funciones que permiten:
-
Silenciar automáticamente mensajes de números desconocidos
Bloquear cuentas sospechosas con mayor rapidez
Detectar comportamientos potencialmente abusivos
Estas medidas buscan reducir riesgos como el acoso digital, el contacto con desconocidos o el envío de contenido inapropiado de otras cuentas.
