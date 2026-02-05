Se agravó la salud de Jair Bolsonaro en la cárcel: el pedido urgente de sus abogados

Según los abogados de Jair Bolsonaro, el expresidente atraviesa un deterioro significativo en su estado físico.

La situación de salud del expresidente Jair Bolsonaro volvió a encender las alarmas en el escenario político y judicial de Brasil . En las últimas horas, sus abogados elevaron una presentación ante la Corte Suprema en la que alertaron por un empeoramiento en su estado físico , un movimiento que podría incidir en las causas abiertas y en el clima político que rodea al exmandatario.

Según detallaron sus abogados, Bolsonaro atraviesa un cuadro de “fragilidad” acentuado por constantes episodios de vómitos y crisis de hipo , lo que motivó un pedido de intervención inmediata de la Policía Federal para que se entregue un informe médico pericial con la “máxima urgencia”.

El deterioro reportado no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de un historial clínico complejo que persigue al líder ultraderechista desde hace años. De acuerdo con los registros que detallaron desde su defensa, los malestares se han intensificado en los últimos días.

Jair Bolsonaro

El hipo crónico y los trastornos digestivos son síntomas que Bolsonaro padece de manera recurrente desde el ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, el cual le provocó graves daños abdominales y lo ha obligado a pasar por el quirófano en múltiples ocasiones.

De la celda al el quirófano

Bolsonaro se encuentra actualmente detenido condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023. Su estancia en la cárcel ha estado marcada por constantes entradas y salidas de centros asistenciales.

A finales de diciembre de 2025, el expresidente fue operado de una hernia inguinal, permaneciendo hospitalizado varios días antes de ser trasladado nuevamente a su lugar de reclusión en Brasilia a principios de enero de 2026.

En aquel momento, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, había rechazado pedidos previos de prisión domiciliaria, basándose en informes que indicaban una evolución favorable tras la cirugía.

Sin embargo, la nueva presentación judicial asegura que la realidad actual es muy distinta y que la salud del exjefe de Estado ha empeorado a niveles que requieren una revisión pericial inmediata.

bolsonaro (1).jpg

La estrategia de la defensa es clara: demostrar que la infraestructura penitenciaria no es apta para tratar las patologías crónicas de un paciente de 70 años con secuelas abdominales graves. “La situación ha empeorado en los últimos días”, subrayaron los letrados en el documento enviado al alto tribunal.

Mientras la Corte Suprema evalúa si autoriza un nuevo peritaje o si mantiene la firmeza de su condena, la salud de Bolsonaro vuelve a dividir a la opinión pública brasileña, entre quienes ven un cuadro clínico crítico derivado de un atentado y quienes consideran que se trata de una maniobra para evadir la prisión efectiva.

Por ahora, el futuro del expresidente depende de la respuesta que el tribunal dé a este pedido urgente de auxilio médico.

Por qué está preso Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro se encuentra detenido tras haber sido condenado por la Justicia brasileña en una causa vinculada a su rol en los hechos que investigaron intentos de desestabilización institucional y presuntas maniobras contra el orden democrático luego de dejar el poder.

El fallo incluyó cargos por su responsabilidad en la articulación y promoción de acciones que derivaron en graves episodios políticos y judiciales, lo que derivó en una pena de 27 años de prisión. Su defensa rechaza la sentencia y sostiene que se trata de una persecución judicial, mientras continúa apelando en distintas instancias.