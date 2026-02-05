Un grito de auxilio en la montaña: la historia de un rescate que conmovió a todos

Un hombre sufrió un accidente a caballo en Pichi Chacaico y gracias a la rápida acción de su esposa y la solidaridad de los crianceros vecinos, se pudo realizar un rescate épico que salvó su vida.

En las profundidades de las montañas del norte neuquino, un drama se desató el martes en el paraje Pichi Chacaico, al pie del volcán Tromen . Un criancero de 58 años, identificado como Alberto Hernández, sufrió un accidente cuando su caballo lo derribó, provocándole traumatismos graves que lo inmovilizaron por completo.

La esposa del herido, Carina Tillería, en un acto de desesperación subió al punto más alto del puesto de veranada y “lanzó” un grito de auxilio que fue escuchado por las autoridades sanitarias. Inmediatamente, se desplegó un complejo operativo de rescate que involucró a fuerzas policiales, de salud, bomberos y crianceros vecinos.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, con frío y viento persistente, el equipo de rescate inició una prolongada marcha a pie y a caballo por los senderos que comunican el puesto con la zona urbana. Una vez que llegaron al lugar, se determinó que era inviable el rescate por tierra debido a la gravedad de las lesiones del campesino y lo inaccesible del terreno.

Fue entonces cuando se convocó a un helicóptero que estaba en la zona para realizar la maniobra. En la mañana de este miércoles, finalmente el vehículo aéreo aterrizó en el lugar y se produjo el rescate de Alberto, su esposa y dos médicos que habían permanecido toda la noche en el puesto para preservar la salud del criancero.

rescate criancero tromen

Un trabajo en equipo

El jefe de bomberos de la Central 27 de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, en contacto con LM Neuquén, relató el operativo de rescate que se llevó a cabo en cercanías al volcán Tromen, para salvar la vida del hombre que había sufrido el accidente a caballo.

"El martes recibimos un llamado del hospital a las 14 horas solicitando nuestra colaboración para llegar al lugar porque la ambulancia no podía acceder", explicó el efectivo. Añadió que "el hombre había sufrido un accidente a caballo y tenía lesiones graves, incluyendo costillas rotas y problemas en la columna".

Mas adelante detalló que se formó un equipo con policía, hospital y bomberos que se dirigió al lugar de Pichi Chacaico. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno y las lesiones del paciente, se determinó que era necesario utilizar un helicóptero para realizar el rescate.

rescate criancero tromen

Debido a las condiciones climáticas adversas, la nave no pudo despegar desde Chos Malal hasta el día siguiente. Mientras tanto, el equipo de rescate permaneció en el puesto con el paciente, proporcionándole comida, abrigo y medicación.

Por fin, en la primeras horas del miércoles, el helicóptero pudo despegar y llegar al lugar, rescatando al criancero Hernández y posteriormente a los bomberos que habían permanecido en el puesto de veranada. "La verdad fue una tarea bastante complicada, pero gracias a la colaboración de todos, se pudo realizar con éxito", destacó Quiroga.

A su vez remarcó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración con Defensa Civil Neuquén y Manejo del Fuego, que proporcionó el medio aéreo utilizado en el rescate. "Es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para salvar vidas en situaciones de emergencia", subrayó.

El grito de auxilio

La mujer del hombre accidentado, Carina Tillería, fue la persona que dio la alerta de emergencia. Gracias a que había señal en el cerro donde se encontraban, pudo comunicarse con el hospital y pedir ayuda. Su rápida acción permitió que se iniciara el operativo de rescate de inmediato.

Además, los crianceros vecinos, Ismael Grandon y Adolfo Vega, fueron fundamentales en el proceso. A pesar de la hora y las condiciones climáticas muy complicadas, se movilizaron para llevar medicamentos, oxígeno, carpa y comida a los bomberos y médicos que se encontraban en el puesto de veranada con el paciente. Su empatía y solidaridad permitieron que el equipo de rescate pudiera pasar la noche en el lugar y estar preparados para el rescate final.

rescate criancero tromen

Por esta razón la central 27 de bomberos voluntarios de Buta Ranquil a través de sus redes sociales destacó públicamente la importancia de la comunidad en situaciones de emergencia. "Agradecemos a los crianceros Ismael Grandon y Adolfo Vega por su predisposición y solidaridad en este momento difícil. Su ayuda fue fundamental para el éxito del rescate", señalaron.

Este rescate épico, que prácticamente demandó dos jornadas de intenso trabajo, es un ejemplo de la solidaridad y el heroísmo de la población rural, que se unió para salvar la vida de un hombre en una situación crítica.

Sin dudas la historia de Alberto y su esposa Carina viene a recordar la importancia de la unión y la cooperación en momentos de emergencia. ¡Felicitaciones a todos!