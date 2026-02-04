Caminaron 4 horas y pasaron la noche en el Volcán Tromen: el impactante rescate a un criancero que se cayó del caballo

Entre este martes y miércoles, un importante operativo en la zona del volcán Tromen permitió rescatar a un criancero que se cayó de su caballo y sufrió importantes heridas. El personal local caminó cuatro horas para lograr encontrar al hombre, con quien pasaron toda la noche en el lugar y luego fue trasladado en avión al hospital de Chos Malal.

Según dieron a conocer los Bomberos de Buta Ranquil y la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, el incidente ocurrió en la zona Piche Chacaico , en un sector de muy difícil acceso, en la que el desplazamiento sólo es posible a pie o a caballo.

Equipos de Bomberos de Tricao Malal, del Hospital y de la Policía de Buta Ranquil iniciaron el ascenso hasta el puesto donde se encontraba el hombre, logrando asistirlo en el lugar, en un trabajo articulado entre las diversas instituciones de la comunidad. El personal caminó más de cuatro horas para poder llegar al lugar y asistirlo con medicinas, oxígeno, alimento y abrigo.

El hombre sufrió una caída de su caballo durante la mañana del martes y, para pedir ayuda, logró desplazarse varios metros hasta dar aviso a su familia, lo que permitió activar el operativo a las 14. El criancero fue hallado consciente y con fuertes dolores.

rescate tromen

De esta forma, el personal pasó la noche en el lugar junto al herido y, este miércoles a las 8 de la mañana, arribó un avión a la zona que logró trasladar al puestero al hospital de Chos Malal. "En el contexto de la emergencia ígnea vigente en la provincia, se solicitó la intervención del helicóptero contratado para la lucha contra incendios forestales que integra el recurso aéreo del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y que, de acuerdo con la evaluación operativa, puede ser empleado también en evacuaciones sanitarias y apoyo a emergencias", informó el área provincial.

¿Por qué la aeronave no pudo llegar antes? Según se informó oficialmente, "las condiciones meteorológicas adversas y las intensas ráfagas de viento en la zona de Chos Malal impidieron en reiteradas oportunidades la salida de la aeronave durante la tarde y la noche".

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que, durante ese período, realizó la coordinación operativa con la Zona Sanitaria III, el Hospital de Chos Malal y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, mientras en terreno permanecieron junto al paciente bomberos y personal de salud de Buta Ranquil que le brindaron asistencia continua, estabilización y monitoreo.

Desde el área destacaron "el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de todas las instituciones intervinientes, a la espera de que el criancero tenga una favorable evolución".