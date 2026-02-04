Cutral Co: acusaron al hombre que apuñaló a una mujer y quedó con domiciliaria

Se trata del hecho ocurrido en una vivienda de calles Mariano Moreno y Alem, el lunes por la tarde. No existía vínculo previo.

A poco menos de 24 horas del hecho, la fiscalía de Cutral Co acusó al hombre que apuñaló a una mujer en un confuso episodio. Se supo que fue entregado por un familiar tras la agresión y quedó detenido hasta la audiencia de formulación de cargos que se realizó el martes pasado el mediodía. Qué se sabe del hecho de violencia.

Según informó La Voz del Neuquén, el imputado fue identificado como Matías Jesús Azcúa y es un joven de 29 años.

Detallando la teoría del caso, la fiscal Mayra Febrer detalló durante la audiencia que el hecho ocurrió el lunes por la tarde en una propiedad del barrio Centro Sur , donde un hombre de unos 70 años tiene departamentos para alquilar . Uno de ellos era ocupado por Azcúa, que el lunes llegó al lugar, se encontró con la mujer y, sin mediar palabras, inició el ataque contra la víctima con un cuchillo de tipo carnicero , propinándole varias puñaladas.

fiscal mayra febrer.jpg La fiscal de Cutral Co Mayra Febrer es la víctima del hecho atribuido a la acusada Suyai Contreras.

Uno de los puntazos perforó el pulmón derecho de la mujer. Todas las agresiones apuntaron a la zona del tórax: uno la hirió en la zona de la axila, otro en el brazo derecho y uno más en su esternón.

En medio del suceso, el propietario de la vivienda intentó intervenir y el imputado también lo hirió, provocándole lesiones leves en ambos brazos.

Tras agredir a ambos, Azcúa fue a refugiarse a un domicilio de la calle Mosconi al 90, distante a pocas cuadras, donde vivía un familiar de él, que finalmente lo entregó a la Policía. En tanto, el arma utilizada fue hallada en un predio cercano, donde Azcúa la había descartado durante su escape.

Por todo esto, la fiscalía acusó al joven como autor del delito de homicidio en grado de tentativa (no se aplicó el agravante de género porque no se estableció un vínculo previo con la mujer) en concurso real con lesiones leves (por las generadas al hombre mayor).

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

Asimismo, se solicitó un plazo de investigación de tres meses y se pidió una prisión domiciliaria para Azcúa, dada la falta de plazas para alojarlo en una comisaría o unidad de detención.

El juez Eduardo Egea fue quien dirigió la audiencia, tuvo por formulados los cargos y dictó el inicio de la investigación por el plazo requerido. Además, dictó la cautelar requerida.

La mujer herida permanece internada y estable.

La semana pasada, la agresión a puñaladas contra un joven en Toma 7 de Mayo motivó una investigación policial que terminó con un allanamiento en los días posteriores, en el que se logró el secuestro de armas y una plantación de marihuana.

En total, se secuestraron 27 plantas, que quedaron bajo resguardo judicial por infracción a la ley de estupefacientes. El agresor fue demorado tras el ataque y quedó a disposición de la Justicia.