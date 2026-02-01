La fusión de Stranger Things y Cutral Co: la historia detrás del fenomenal video viral

Ángel Rojas, creador del video que conquistó la comarca petrolera, contó cómo surgió la idea de traer el universo de la exitosa serie de Netflix a la comarca petrolera.

Un programador informático y creador de contenidos audiovisuales del histórico pueblo “agua de fuego”, Ángel Rojas , supo crear un audiovisual que sorprendió y cautivó a todos los habitantes de la comarca petrolera. El video, que imagina cómo sería Stranger Things en Cutral Co, utiliza escenarios reales de la ciudad y cuenta con la participación de un personaje emblemático de la zona, “Pacheco”, el gomero que se hizo viral años atrás por andar en musculosa en pleno invierno.

El audiovisual transporta a los espectadores al mundo de la icónica tira estadounidense, donde los personajes de la cinta se enfrentan a criaturas sobrenaturales y fuerzas gubernamentales.

La presencia perfecta del personaje de “Pacheco” agrega un toque de humor y autenticidad al video , y es un ejemplo de cómo la cultura local puede ser utilizada para crear contenido innovador y atractivo.

La historia del “alma mater”

El creador detrás del video que ha conquistado a la comarca petrolera, en una entrevista exclusiva con LM Neuquén, contó sobre su vida y su pasión por la programación y el arte visual. Con 31 años y nacido en Cutral Có, Ángel Rojas es un ejemplo de cómo la creatividad y la tecnología pueden unirse para crear algo verdaderamente especial.

Ángel comenzó su carrera estudiando música en el profesorado de Zapala, donde luego ejerció como profesor de música en nivel primario y nivel inicial durante siete años. Sin embargo, su interés por la tecnología y la programación lo llevó a estudiar Técnico Universitario en Programación en la UTN de Plaza Huincul. "La programación y la música tienen mucho en común", dijo el profesional. "Ambas requieren lógica, creatividad y estimulan constantemente el pensamiento", añadió.

Más adelante subrayó que la programación es una forma de crear, ya que implica pensar soluciones y construirlas desde cero. "Me gusta la sensación de crear algo desde la nada", expresó. Su pasión por el arte visual y la música también lo ha llevado a experimentar con videos y efectos especiales desde una edad temprana.

Como si de algo innato se tratara, el joven cutralquense siempre tuvo el deseo de crear material audiovisual con historias ambientadas en su ciudad, con una estética cinematográfica al estilo Hollywood. Sin embargo, durante muchos años eso fue difícil de concretar por la falta de recursos técnicos y económicos. "La inteligencia artificial ha sido un juego cambiador para mí", admitió Ángel.

"Me ha permitido materializar mi idea con una fracción de la inversión que antes hubiese sido necesaria", agregó con satisfacción. Por otra parte, destacó que: "Me siento muy orgulloso de haber podido crear algo que ha gustado tanto a la gente de mi ciudad. Es un sueño hecho realidad".

Después del éxito de su video de Stranger Things en Cutral Có, Rojas también contó sobre su actualidad y cómo ha evolucionado su carrera como creador de contenidos audiovisuales. Ángel combina su trabajo como programador con la creación de contenidos audiovisuales utilizando inteligencia artificial.

Para poder compartir sus trabajos de forma más abierta, decidió crear una cuenta secundaria y pública en Instagram, @angel7rojas.v2. "Quería separar lo personal de lo creativo", mencionó. "No quería utilizar mi cuenta personal y privada para compartir mis trabajos, así que decidí crear una cuenta específica para eso", añadió.

En alusión al éxito inesperado de su primer audiovisual, el cual superó ampliamente las expectativas, Ángel describió que “llegó a un público que incluso trascendió el ámbito local". Añadió que “fue una experiencia increíble ver cómo la gente respondía a mi trabajo".

A su vez ponderó la importancia de la inteligencia artificial en su proceso creativo. "No solo es una herramienta técnica, sino que también permite materializar ideas que durante años habían quedado solo en la imaginación", aseguró. "Hoy la considero una herramienta que potencia la creatividad y abre nuevas posibilidades para contar historias con identidad propia", completó.

La Idea detrás de Stranger Things

En cuanto a cómo surgió la idea de traer el universo de Stranger Things a Cutral Có, Ángel argumentó que “siempre me llamó la atención imaginar qué pasaría si historias conocidas, del cine o las series, ocurrieran en lugares cotidianos para nosotros, en escenarios reales de la ciudad donde uno vive".

Fue así que la idea del video surgió casi como un juego, pero también como una inquietud creativa. "Stranger Things tenía todos los condimentos: misterio, ciencia ficción, 'monstruos' y una estética que podía encajar perfectamente con ciertos paisajes y relatos locales", remarcó. La propuesta fue traer ese universo a Cutral Có, no como una parodia, sino como si realmente algo así pudiera haber pasado acá.

En esa misma línea relató el por qué eligió a “Pacheco” como protagonista de su obra. "Pacheco es una persona muy reconocida en la comarca petrolera", manifestó. "Su imagen ya se había viralizado tiempo atrás, incluso por situaciones cotidianas, como aparecer con una simple musculosa en pleno invierno de Cutral Có, con temperaturas bajísimas, acompañado de su conocido lema: 'el frío es psicológico'", añadió con una sonrisa.

La anécdota cuenta que cuando Ángel le comentó a un amigo que estaba pensando en hacer un video ambientado en la ciudad con Stranger Things, surgió en tono de chiste la idea de imaginar a “Pacheco” tocando la guitarra sobre el techo de su gomería, una escena icónica de la serie. "Lo que empezó como una ocurrencia terminó convirtiéndose en algo posible gracias a la inteligencia artificial", volvió a afirmar.

Un dinosaurio en Plaza Huincul

Ángel Rojas, anunció en la nota su nuevo proyecto audiovisual que promete ser tan emocionante como el anterior. En esta ocasión, Ángel presentó el domingo anterior un video que muestra a un Argentinosaurus caminando por Plaza Huincul, bajo la supervisión del paleontólogo Rodolfo Coria, quien trabajó en el descubrimiento de este dinosaurio.

Al respecto se mostró muy emocionado de compartir su nuevo proyecto con la comunidad y ya generó amplia repercusión en las redes sociales. "Este nuevo clip fue producido a pedido de la gente", anunció el creativo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Ángel se encargó de recalcar que su trabajo no se queda en estas dos piezas de arte presentadas, sino que en el futuro tiene previsto realizar al menos un audiovisual por mes en forma de efemérides, recordando momentos icónicos de la historia de la comarca petrolera. "Mi idea es sacar videos en cada fecha relevante para que sea tipo efemérides", explicó Ángel.

Uno de los eventos que tiene en carpeta es recordar el aluvión que afectó trágicamente a la región el 11 de marzo de 1975, así como emblemática la pueblada del 20 de junio de 1996.