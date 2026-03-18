Instituciones fuertes y reglas claras: el evento sobre derecho y desarrollo que reunió a todos los sectores

Titulado “Estado de derecho, desarrollo y debida diligencia”, el encuentro fue organizado por la asociación Unidos por la Justicia.

Entre los expositores principales del evento se encontró el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

Se desarrolló este miércoles 18 de marzo el evento “Estado de derecho, desarrollo y debida diligencia” organizado por Unidos por la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para afianzar el estado de derecho. También buscan "mejorar el sistema de justicia, proponiendo e impulsando cambios y mejoras necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable".

El evento se realizó en el hotel Hilton Garden Inn y contó con la presencia de importantes expositores de reconocimiento nacional e internacional.

Además, como oyentes, estuvieron presentes el gobernador de la provincia Rolando Figueroa , funcionarios del gabinete provincial , el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres , diputados provinciales, representantes del Ministerio Público Fiscal, el sector académico y el sector privado.

El evento implicó, además, el lanzamiento de la dirección Regional Cuyo y Patagonia de Unidos por la Justicia, con sede en Neuquén Capital. El ciclo de charlas comenzó con una apertura de parte de la directora regional, Camila Figueroa Vinassa y de la presidenta de la asociación, María Fernanda Rodríguez.

Rodríguez afirmó que "conocemos el sistema desde adentro, pero también tenemos confianza en su capacidad de transformación. Entendemos que el enfoque público por si solo no alcanza, sino que el sector privado es también un actor fundamental".

Hernán Lacunza: "Neuquén es la provincia más pujante de la Argentina"

El exministro de economía de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, fue el primer expositor.

Jornada- Unidos por la justicia- German Garavano (3) Maria Isabel Sanchez

El economista afirmó que el desarrollo debe plantearse en tres ejes: económico, político y social. Y, posicionándose en la línea del encuentro, dijo que son instituciones fuertes las que deben encargarse de garantizar el equilibrio de esos tres aspectos.

"Los países no son pobres porque les faltan recursos sino instituciones que los asignen bien", señaló. "Argentina está bendecida con muchos recursos naturales, pero nada va a alcanzar si no nos organizamos", agregó.

Luego, Lacunza hizo un diagnóstico de la situación actual del país, en materia de economía. Afirmó que lo que es “mal conocido” como la “macro”, es decir, inflación, reservas, déficit fiscal, etc, se encuentra en un proceso de estabilización, mientras que la “micro” (empleo, salario, actividad económica, etc) se encuentra estancada.

"La gente mira dos cosas antes de votar: laburo (empleo) y el changuito del súper (inflación)", analizó el exministro de Economía.

Germán Garavano: “La Justicia es la salvaguarda final del desarrollo”

El exministro de Justicia, también del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano fue otro de los expositores. El abogado comenzó haciendo una pregunta: "¿Cómo nos podemos desarollar de una forma integral y enlazar a las instituciones en este proceso?".

Jornada- Unidos por la justicia- German Garavano (6) Maria Isabel Sanchez

Según afirmó, el respeto para con instituciones fuertes es fundamental no solo para el desarrollo interno, sino también para el externo: "Lo que tenemos que entender es que Argentina no solo necesita respeto institucional para desarrollarse sino también para exportar e integrarse con actores internacionales". Puso como ejemplo el acuerdo UE-Mercosur, que se puso en pausa, debido a que no cumple con ciertos estándares de mercado europeos.

"Argentina es un país de leyes rígidas con cumplimiento flexible", diagnosticó Garavano y afirmó que es necesario que sea al revés: leyes flexibles y cumplimiento rígido.

En medio de su intervención, Garavano también invitó a pasar al frente a los cuatro ministros provinciales presentes: el jefe de gabinete Juan Luis “Pepé” Ousset; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos Jorge Tobares y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Ellos aportaron una perspectiva desde la administración publica en funciones.

Jornada- Unidos por la justicia- German Garavano (1) Maria Isabel Sanchez

"Las experiencias construidas en Neuquén se pueden replicar en otros lugares", cerró Garavano.

La importancia de la debida diligencia para el desarrollo

Por otro lado, tres expositores se explayaron sobre el concepto de debida diligencia y su relación con los mercados internacionales, la sustentabilidad en las cadenas de valor y los derechos humanos.

El doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de Derecho, Criminología y Pedagogía de la Universidad de Girona, Raúl Calvo Soler, hizo un aporte respecto a cómo es la mirada de una empresa diligente en Europa y lo fundamental de un cambio de paradigma que cambie de “debida diligencia” a “diligencia debida”.

Esto involucra no solamente la prevención de riesgos y daños legales, financieros, ambientales y de derechos humanos, sino también de la mitigación y reparación de los daños que sí se hacen. Afirmó que este cambio se está dando en Europa y es por esto que el acuerdo UE-Mercosur está en revisión. “Somos complementarios, pero la complementariedad obliga el cumplimiento de los estándares”, dijo.

Verónica Broilo, dio una charla respecto a los procesos de remediación, reparación integral y sustentabilidad en las cadenas de valor de las empresas. Planteó que la sostenibilidad en el desarrollo desde cuatro dimensiones: ambiental, social, de gobierno y económico.

Por su parte, la presidenta de la asociación, María Fernanda Rodríguez, expuso respecto a la diligencia debida aplicada a la prevención de la trata de personas. Se explayó respecto a la necesidad de que las empresas vigilen la totalidad de la cadena de valor. Un ejemplo para esto es la prohibición y sanción de la venta de productos derivados de trabajo forzoso.

“Las problemáticas sociales generadas en el marco de actividades extractivas no se relacionan directamente con la cadena de valor pero si se dan en el mismo contexto ,por lo que su prevención es un compromiso que deben asumir todos los actores”, afirmó.

Además, el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Asinelli, quien no pudo estar presente físicamente por cuestiones de agenda, envió un video en el que expuso sobre estándares, financiamiento y desarrollo sostenible en América Latina.

Camila Figueroa Vinassa

El evento terminó con un cierre de las autoridades de Unidos por la Justicia. "Espero que este sea un comienzo para que trabajemos todos juntos", dijo Figueroa Vinassa y agradeció la presencia de representantes de los tres poderes del Estado y el sector privado. Rodríguez, a su turno, cerró afirmando que esa colaboración es fundamental para "construir un mundo mejor donde el desarrollo sea un desarrollo inclusivo".