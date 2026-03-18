¿Temprano a trabajar? Ladrón arrancó el día robando y fue delatado

Ocurrió el martes a media mañana, en San Patricio del Chañar. El ladrón fue visto por una testigo y delatado.

Un ladrón de San Patricio del Chañar arrancó con sus andanzas delictivas temprano, pero ni así tuvo suerte. Una vecina lo vio y lo delató, ayudando a la Policía a lograr su detención.

Según informó la Policía, el hecho fue anoticiado al personal de la Comisaría 13 alrededor de las 10:45 del martes , a partir del llamado de una vecina del barrio Primeros Pobladores, quien alertó sobre la presencia de un individuo que habría ingresado a una vivienda ajena ubicada en inmediaciones de calles Quili Malal y Cauquén .

De manera inmediata, efectivos acudieron al lugar e iniciando una inspección visual de las inmediaciones en base a la descripción de la testigo, lograron identificar a un hombre con las características señaladas, quien circulaba por la zona con distintos elementos en su poder. Los efectivos se dispusieron a identificarlo.

comisaría 13 San Patricio del Chañar

Sin embargo, al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie, aunque fue rápidamente alcanzado a los pocos metros tras un eficaz despliegue.

Al ser identificado y cuestionado, no pudo justificar la procedencia de los objetos que llevaba consigo, por lo que se procedió a su demora y traslado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia por presunto robo.

Además, se trabajaba para dar con el damnificado para invitarlo a radicar la denuncia correspondiente y reconocer los objetos recuperados.

La mamá lo hizo entregarse a la Policía por andar en una moto robada

Este lunes por la tarde una persecución policial a un joven que circulaba en una moto robada terminó con una llamativa solución cuando la mamá tomó intervención y evitó una salida violenta, o la necesidad de una diligencia de allanamiento, al convencer a su hijo de que se entregara a la Policía.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Motorizada (De.Mo.Se) que alrededor de las cinco de la tarde realizaban un patrullaje preventivo por calle 1° de Enero y detectaron una moto sin chapa patente, sin espejos retrovisores y cuyo conductor circulaba sin casco.

Las características de la moto coincidían con las descriptas en un robo cometido horas antes por el sector por lo que los efectivos solicitaron identificar al conductor, pero éste hizo caso omiso a la voz de alto y se dio a la fuga a toda velocidad por calle Quimey hacia el sur.

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Según informó la Policía, en un punto del trayecto de huída el fugitivo abandonó la moto en la vía pública e ingresó a una casa. En el lugar, los uniformados entrevistaron a la dueña de la vivienda, quien manifestó ser la madre del joven involucrado y aseguró que éste se entregaría para evitar inconvenientes.

Minutos después, el joven salió a la calle donde fue demorado por el personal policial. Posteriormente, se verificó que la moto era una Motomel S2 de color negro que presentaba pedido de secuestro vigente por una causa de robo, conforme lo informado por personal de Comisaría 18. Finalmente, el rodado como el joven fueron trasladados a sede policial, donde se continuó con las diligencias de rigor.