Caviahue también atrapa a los emprendedores turísticos que buscan innovar

Es el caso de Cristian Agostini y Florencia Subiatebehere que, pese a los momentos difíciles, lograron salir adelante con su agencia. En el inicio de una nueva temporada de nieve, crecen las expectativas.

Caviahue se apresta a iniciar una nueva temporada de invierno y los prestadores se ponen a punto.

Hay decisiones que no se toman con un plan perfecto, sino con intuición, coraje y una cuota de locura. Hace más de dos décadas, Cristian Agostini y Florencia Subiatebehere llegaron a Caviahue-Copahue buscando una alternativa de vida. Había un paisaje imponente y la sensación de que algo grande podía construirse ahí.

Con el tiempo, ese vínculo inicial se transformó en arraigo. No solo crecieron como emprendedores, sino también como parte de una comunidad que los adoptó.

“Hubo momentos difíciles”, reconocen, pero el lazo con los habitantes del lugar -incluida la comunidad mapuche, con la que construyeron vínculos profundos- fue clave para sostener el proyecto cuando el contexto no acompañaba.

Ambos eligieron el turismo como profesión, formándose en universidades de Buenos Aires, pero fue en el norte neuquino donde encontraron su verdadero campo de acción. Supieron ver antes que muchos el potencial de un destino que hoy combina atributos únicos: un volcán activo, nieve, termas y una identidad cultural viva que atraviesa cada experiencia.

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Apuesta por Neuquén

Desde su agencia, NQN Turismo, no solo acompañaron el crecimiento del destino: fueron protagonistas. Apostaron temprano a desarrollar productos propios, como las excursiones en motos de nieve, cuando casi nadie imaginaba ese tipo de propuestas en la región. Lo hicieron de manera artesanal, con conocimiento del terreno y una búsqueda clara: que cada visitante viva algo auténtico, seguro y conectado con el entorno.

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Ese espíritu pionero los llevó también a cruzar fronteras simbólicas. Participaron en entrenamientos antárticos y en trabajos con el Conicet, experiencias que no sólo fortalecieron su posicionamiento, sino que les permitieron profundizar el conocimiento del territorio desde una mirada geológica y vulcanológica.

Pero si hay algo que distingue su trabajo es la manera en que entienden el turismo: como una red.

Excursiones

En verano, coordinan excursiones que van desde el clásico Salto del Agrio hasta travesías en 4x4 -actividad en la que Cristian es guía habilitado-, pasando por trekking al volcán, cabalgatas, salidas en mountain bike y experiencias en comunidades mapuches como Volcupén, Las Lecheras o Chivito.

caviahue esquí

En invierno, cuando la nieve transforma el paisaje, se convierten en prestadores directos de motos de nieve y 4x4, pero también articulan con otros actores: esquí de fondo, vehículos oruga, el centro de esquí, termas y traslados. “Somos una empresa receptiva integral”, explican, donde cada servicio suma valor a una experiencia más amplia.

El crecimiento del destino también se refleja en su evolución. Hoy destacan una mayor calidad, profesionalización y diversidad de la oferta turística. El reconocimiento internacional de Caviahue-Copahue como uno de los pueblos más lindos del mundo no hace más que confirmar lo que ellos vieron desde el inicio.

Aun así, lo que los sigue emocionando es lo esencial: el volcán Copahue cubierto de nieve, los atardeceres que tiñen de rojo la cordillera, el silencio de la montaña.

Sueños de expansión

Con la mirada puesta en el futuro, sueñan con expandirse dentro de la provincia e incursionar en el segmento corporativo. Confían en el potencial de Neuquén y en la importancia de contar con reglas claras, infraestructura y acompañamiento institucional para seguir creciendo.

La historia de Cristian y Florencia no es solo la de una agencia de turismo. Es la de una apuesta sostenida en el tiempo, de esas que se construyen paso a paso, temporada tras temporada. Una historia donde el paisaje no es solo un escenario, sino parte de la identidad. Donde emprender también es echar raíces.

Contacto de NQN Turismo: WhatsApp 2942 466969; [email protected] o a través de Instagram nqnturismo.