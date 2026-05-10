Almacén de Pizzas llega a Neuquén: INVERPAT transforma una esquina histórica en el nuevo polo gastronómico de la ciudad

Este domingo, una icónica esquina del bajo abre una nueva etapa: Almacén de Pizzas inaugura su primer local en Neuquén.

Hay esquinas que una ciudad no olvida. San Martín 315, frente al parque, es una de ellas. Durante casi 35 años fue el hogar de El Carrito del Parque, la sanguchería que formó parte de la rutina de generaciones de neuquinos. Este domingo, ese mismo lugar abre una nueva etapa: Almacén de Pizzas inaugura su primer local en Neuquén .

Detrás de esa apertura hay una historia que empieza mucho antes de la obra. INVERPAT identificó la locación, consiguió la franquicia, desarrolló la obra y estará a cargo de la operación del local. Es el modelo que define al grupo: detectar oportunidades, desarrollar proyectos completos y gestionarlos con foco en rentabilidad y experiencia del cliente.

Con presencia en Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y Comodoro Rivadavia, y trayectoria en desarrollo de negocios, real estate y servicios a la industria petrolera, INVERPAT viene consolidando en los últimos años una cartera gastronómica de peso en la región. Sus socios Guido Filippa, José Del Pópolo y Agustín Goicochea impulsaron la llegada de Juan Valdez Café a Neuquén — hoy con tres locales en la ciudad — y con esta apertura suman Almacén de Pizzas a un portfolio que no para de crecer.

Ambos proyectos — Juan Valdez y ahora Almacén de Pizzas — se desarrollaron junto al Grupo RE, liderado por Sebastián Ríos, con quienes INVERPAT construyó a lo largo del tiempo una sociedad basada en la confianza mutua y una visión compartida sobre cómo desarrollar gastronomía de calidad en mercados con potencial. Una relación que, proyecto a proyecto, sigue dando frutos concretos.

Almacén de Pizzas

Almacén de Pizzas en Neuquén

La franquicia tiene presencia en todo el país y en Uruguay, Paraguay y Perú, con una apertura programada para septiembre en Madrid, España. La propuesta combina pizzas con ingredientes seleccionados, pastas, empanadas, ensaladas, entradas y postres, en un ambiente cómodo y familiar pensado para distintos momentos: una comida en familia, una salida con amigos o la cena de cualquier noche.

El local neuquino tendrá además una distinción dentro de la red: será el primero de la franquicia en contar con un Market de productos delicatessen, con artículos de los proveedores con los que trabaja la marca — desde salsas de tomate y mozzarellas hasta olivas, charcutería y pastas secas.

Almacén de Pizzas

"Para nosotros es muy importante llegar a Neuquén en un lugar con tanta historia. No venimos solamente a abrir un local, venimos con el desafío de reforzar ese vínculo que tiene la ciudad con esta esquina. Queremos honrar el crecimiento de Neuquén dando lo mejor de nosotros", expresaron desde la marca.

El nuevo local de Almacén de Pizzas abre sus puertas este domingo en San Martín 315, frente al parque. Los horarios se informarán próximamente.