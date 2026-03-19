El mejor café premium 100% colombiano llegó al centro neuquino

Prometen que los neuquinos podrán vivir una experiencia única en un coqueto café de dos plantas ubicado a escasos metros de la Avenida Argentina. Ya sea para paladares exquisitos como para aquellos que desconocen el verdadero sabor de los granos de café premium, este jueves se inaugura un nuevo local en pleno centro de Neuquén .

Juan Valdez llegó a la Argentina en 2022 y no paró de crecer. Esta será la novena plaza en el país. En la ciudad, la primera la abrieron en el hall del aeropuerto Presidente Perón y luego inauguraron otro local en la zona del preembarque.

“Nos dedicamos más que todo a generar un producto, que más allá de que tengamos un buen producto colombiano, te damos una experiencia desde que entras hasta que sales del local”, explicó Antony León , el coordinador de Operaciones del nuevo local de Juan Valdez, ubicado en Antártida Argentina 67 de Neuquén.

La apertura de esta esta tienda llega de la mano de INVERPAT, a través de los socios Guido Filippa, José Del Pópolo y Agustín Goicochea; y del Grupo REACSA, cuyo representante de Juan Valdez tanto en Argentina como en Uruguay es liderado por el director General Jorge Allende.

Juan Valdez Cafe (16) Guido Filippa y Jorge Allende.

INVERPAT es un grupo abocado a los proyectos gastronómicos en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, Neuquén como así también en el sur bonaerense, puntualmente en Bahía Blanca. Trabaja desde la identificación de locaciones y análisis de mercado, hasta la construcción, apertura y operación, con foco en rentabilidad y experiencia del cliente.

Presencia en Neuquén y en todo el mundo

Allende contó que al ver el crecimiento de la ciudad de Neuquén entendieron que era gran oportunidad estar en un edificio nuevo, como es Tower, en el centro, y no dudaron en embarcarse en esta nueva propuesta.

El director General del Grupo REACSA explicó que Juan Valdez es una cadena de cafeterías a nivel mundial, que está presente en más de 20 países. Tiene más de 650 locales alrededor del mundo, de los cuales unos 350 están en Colombia, el resto está en diferentes países.

Juan Valdez Cafe (12)

Tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y, obviamente, Colombia. Además, está en Europa y Asia. “Es una red de cafeterías que está creciendo mucho últimamente. En los últimos años tuvo un crecimiento bastante importante”, aseguró y adelantó que tienen una proyección, en una primera etapa de 12 a 14 locales, pero la idea es llegar a 30 locales a fines del 2031 en todo el país.

El café de Juan Valdez es de alta calidad y premium. Allende destacó que “es un café seleccionado a mano, no industrial, con una línea premium llamada 'Orígenes' que ofrece café de diferentes regiones de Colombia, cada una con notas distintas (chocolatadas, caramelo, etc.) debido a las diferencias de altura, ya que, a mayor altura, mejor es el café”.

Juan Valdez Cafe (13)

Qué es café Juan Valdez

Juan Valdez es un símbolo, una marca de calidad que representa a los más de 500 mil caficultores que están nucleados en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. De hecho, en 1959 fue la misma federación quien creó ese personaje con nombre y apellido para representar y promocionar el grano de café de ese país.

Desde el nuevo local de la ciudad, Antony León, con su inconfundible acento colombiano, señaló que en Argentina hay un mercado muy amplio de cafeterías de especialidad que se puede conseguir en cualquier parte, pero se dedican a sacar un producto o un café. En cambio, ellos le darán importancia tanto al producto como a la experiencia.

Juan Valdez Cafe (5)

"Si el producto y la experiencia es buena tú vas a volver siempre. Nosotros tenemos una ventaja: que nuestro café es 100% colombiano. Nuestro café viene de la Federación Nacional de Caficultores en Colombia. Esto hace que venga básicamente la casa madre de Colombia. No hay mejor certificado que te pueda dar decir que Juan Valdez es café 100% colombiano", subrayó el joven.

"Nuestras tiendas son una de las que vende más en el mundo. En total, de las 372, hay cinco que venden más a nivel mundial. Nosotros ocupamos tres puestos de esas cinco que venden más acá en Argentina. El argentino es muy consumidor", afirmó.

Inauguración de la Cafeteria Juan Valdéz

Proyección de negocios en la ciudad

Por su parte, Guido Filippa señaló que junto con Allende se asociaron para ser locales en Buenos Aires, luego continuaron con el desarrollo de Juan Valdez en Córdoba y especialmente en Neuquén. "Propusimos este destino porque siendo yo particularmente de Comodoro Rivadavia, entiendo el impacto que económico que tiene una actividad productiva como es la de extracción petrolera", agregó.

Juan Valdez Cafe (9)

Desde un restaurante en Cipolletti hasta un almacén de pizzas en Neuquén, tienen en mente revolucionar el polo gastronómico neuquino con la apertura de una gran firma en la ciudad. Recién se podrá conocer, una vez que se concrete, en unos dos meses.