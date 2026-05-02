La desaparición del menor activó la Alerta Nati y piden información para dar con el paradero de ambos.

Desesperada búsqueda de un bebé de cuatro meses y su madre en Rincón de los Sauces

Una joven de 27 años y su bebé de cuatro meses se encuentran desaparecidos en Rincón de los Sauces . La desesperada búsqueda de Camila Belén Montesino y el pequeño Carlos Amir Jeremy Araya se difundió por la Policía de la Provincia de Neuquén en redes sociales ante la falta de novedades sobre su paradero.

Camila fue vista por última vez el 1 de mayo, en calle Lago Nonthué entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces . Se trata de una joven de tez blanca, cabello castaño claro y ojos oscuros, de contextura robusta y 1,60 metros de altura. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba.

La acompaña su hijo, Carlos Amir Jeremy, un bebé de cuatro meses de tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto. Al tratarse de un menor de edad, inmediatamente se activó la Alerta Nati.

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Ante cualquier información, comunicarse con la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 al teléfono (299) 4210369.

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó la Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

Desaparecidos Natalia.jpg Natalia Ciccioli desapareció en Neuquén. Su madre todavía busca respuestas.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.