Busqueda de dos pescadores en el Río de la Plata: se confirmó la tragedia

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró este miércoles el cuerpo de José Luis Herrera (45) , el pescador que el domingo pasado había ingresado a las aguas del Río de la Plata junto a Alcides Ledesma Patiño (47) , cuyo cadáver apareció unas horas antes que el de su compañero.

Fuentes de PNA consultadas por Infobae precisaron que los restos de Herrera fueron hallados a unos 6 kilómetros aguas adentro , a la altura de Rada La Plata , una bahía natural en el Río de la Plata, a la altura de la zona costera que posee la localidad de Punta Lara , partido bonaerense de Ensenada .

Una vez consumado el hallazgo, personal de PNA desembarcó en el Puerto de La Plata y entregó el cuerpo a la Policía Bonaerense , la fuerza encargada de trasladar los restos a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde la familia de los pescadores había radicado la denuncia por averiguación de paradero, para el posterior reconocimiento por parte de la familia.

Los hombres habían ingresado el pasado domingo a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso que dificultaron las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

Pescadores búsqueda (2)

El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien estuvo a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.

Acerca de los trabajos, el prefecto había indicado: “El operativo en el Río de la Plata comenzó el lunes a las 6:50 con un buque guardacostas de porte medio, frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Rio de la Plata, dos millas aguas adentro, que buscó durante 24 horas”.

Luego del resultado infructuoso, se sumó al operativo una embarcación de igual porte para navegar la zona. “Y también hay un semirrígido, dos motos de aguas, provenientes de Quilmes, para peinar y barrer las zonas de menor profundidad como así también se dio aviso a Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, ya que el viento proviene de la ciudad hacia las costas vecinas (viento de tierra) por lo cual la embarcación podría estar mar adentro”, agregó Zappa.

Quiénes eran los pescadores

Ledesma, de nacionalidad paraguaya y 47 años, junto a Herrera -argentino- habían salido a pescar a bordo de una canoa gris, equipada con un pequeño motor.

Pescador desaparecido

Ambos zarparon en la embarcación tras estacionar una camioneta Peugeot Partner blanca en el Parque del Río, un área recreativa municipal situada sobre terrenos recuperados y lindantes a la costa, operativa como paseo público desde 2018.

Los hombres habían dejado sus teléfonos en el vehículo, por lo cual se imposibilitó comunicación alguna. Esto era una señal que la salida iba a ser breve, tal cual lo confirmaron sus familiares.

Padre de Aldana, su única hija, y amante de la pesca, Ledesma Patiño residía en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonarense de Lanús.

Según pudo corroborar este medio, el hombre trabajó como operario de López Hnos, una compañía dedicada a la fabricación de bicicletas y motopartes para distintas marcas. El centro de distribución se encuentra emplazado a la altura del kilómetro 1000 de la ruta nacional 11, en las afueras de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Sin embargo, se desconoce si actualmente estaba empleado.