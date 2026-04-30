Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Le daban alcohol y pastillas para que estuviera mal"

"La casa era un desastre, había mucha suciedad"
Ojeda también habló sobre el estado de la casa donde estaba pasando sus días Diego: "Al lado de la habitación había una cocina y un baño chiquito que apenas entraba una persona. Próximo a eso había un living grande donde siempre había gente sentada. Estaba muy lejos. La casa era un desastre, había mucha suciedad", recordó.
Y afirmó que entraban por la parte del costado, donde había una mesa "siempre estaba sentado Maxi Pomargo y todos los que lo iban a visitar. Diego no tenía privacidad, porque la puerta no cerraba y entraba luz", explicó.
"En la reunión de la clínica de Olivos se habló de lo que tenía que haber en la casa. Cosachov dijo que quería que sea una domiciliaria, Morla ya tenía la casa preparada. Pobre Jana la hicieron firmar de una cosa que ni sabía, después la acusaban a ella", expresó.
Además, sostuvo que "Cosachov y Luque dijeron que iba a estar equipada la casa a cargo de Swiss Medical", que iban a hacer una internación como en un hospital". Sin embargo, aclaró que "no había absolutamente nada". "No había ni siquiera un aparato para medir la presión. Había dos baños, pero abajo había solo un inodoro y lavatory. No tenía nada para bañarse. No se podía asear”", contó.