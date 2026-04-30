Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: "Le daban alcohol y pastillas para que estuviera mal"

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El relato del médico que le hizo RCP a Maradona

Colin Campbell fue el segundo en declarar tras el testimonio de Verónica Ojeda, y contó ante los jueces que el día de la muerte. “Me llamó la guardia del barrio cuando estaba por irme al consultorio. Me dijo que él estaba descompensado. Me dijo q ue ya había llamado a la ambulancia para asistirlo. Agarré un estetoscopio y tensiómetro que estaba en mi casa. Cuando llegué había dos personas, una me acompañó adentro hasta donde estaba Maradona”, recordó.

Asimismo, destacó que Maradona estaba con tres personas. "Estaba pálido, con sudoración fría, y con una inflamación. Una mujer estaba haciendo masaje cardíaco, un hombre respiración boca a boca y otra persona en los pies de la cama. Pregunto cuando fue la última vez que lo vieron, me dijeron que se había levantado a desayunar, que volvió a ingresar a la habitación y no lo vieron más”.

Y aseguró que la persona que hacía RCP era la enfermera Dahiana Madrid, el que hacía respiración boca a boca era el custodio de Diego y quien estaba al pie de la cama era la psiquiatra Agustina Cosachov.