Juicio por muerte de Maradona: se sumó un audio clave de Verónica Ojeda

Live Blog Post

El tribunal incorporó un audio clave de Verónica Ojeda

Verónica Ojeda ingresó a la sala de audioencias a las 14:40. Alló reafirmó más de una vez que el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y la psiquiatra Agustina Cosachov (41) eran los médicos tratantes de Maradona en sus últimos meses de vida.

“Son médicos de Diego en su momento, cuando estaba vivo”, dijo ni bien comenzó su declaración, que fue dirigida por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

Ojeda sostuvo que “Diego no estaba bien de salud”, que en su último tiempo “tomaba mucho vino y cerveza”, que era suministrado por gente de su entorno. "Con ese estado con mi hijo no podía estar. No era un ambiente para que vea a su padre en ese estado”, aseveró.

Cuando transcurrían cerca de 40 minutos de interrogatorio, y declaraba sobre la reunión en la Clínica Olivos para arreglar los detalles de la externación de Maradona, Ojeda dijo que tenía un archivo con el audio de lo que había pasado en ese lugar.

veronica ojeda maradona

Según recordó la testigo, de la charla estuvieron presentes Luque; Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz (34); las hermanas de Maradona; las hijas Dalma, Gianinna y Jana; el empresario Víctor Stinfale y Pomargo.

“Se barajaron otras opciones. Ellos sugirieron (por los médicos) una internación domiciliaria. Está la grabación de esa charla. Yo también la grabé porque fui con un abogado amigo que me sugirió que grabe porque no sabía con qué me iba a encontrar. La grabación que pusieron el año pasado creo que duró una hora y la mía una hora y 45 minutos. Si quieren doy el audio”, dijo la testigo.

En ese momento se generó una discusión en la sala, comandada por los abogados Julio Rivas, Francisco Oneto y Roberto Rallín, quienes si bien no se opusieron a la incorporación de pleno argumentaron que debería ser peritado para “evitar conflictos y nulidades”.

"Resulta pertinente y es necesario para esclarecer los hechos. No es prueba nueva pero sí está editado o recortado el anterior, para superar esa duda, lo vamos a incorporar", señaló el presidente del tribunal Alberto Gaig y adelantó que podía ser pasado en la audiencia del próximo jueves, cuando se reanudará el debate.