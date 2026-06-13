Tragedia: murió un argentino en el incendio de un edificio en España y ya son dos las víctimas fatales

Un hombre argentino y una mujer fallecieron durante un incendio que se desató en un edificio de departamentos de Magaluf, en la isla española de Mallorca.

Un ciudadano argentino de 58 años murió durante el incendio de un edificio de departamentos en Mallorca, España, en la madrugada del jueves. La víctima fue hallada sin vida en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado en la calle Martín Ros García de Magaluf, en el municipio de Calvià.

Junto al argentino falleció una mujer británica de 68 años que residía en otro departamento del mismo inmueble. Según informaron las autoridades, ambas víctimas habrían muerto por intoxicación debido a la densa humareda mientras intentaban escapar del fuego.

La identidad del hombre aún no fue confirmada oficialmente. La Guardia Civil, que lleva adelante la investigación, trabaja en la identificación de las víctimas mediante huellas dactilares, análisis de ADN y la colaboración de familiares.

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Cómo comenzó el incendio

El incendio comenzó a las 5.23 de la mañana del jueves en una vivienda situada en la tercera planta del edificio de nueve pisos. Una llamada al servicio de emergencias 112 alertó sobre el siniestro y, apenas dos minutos después, llegó la primera patrulla de la Policía Local, que constató que la gran cantidad de humo impedía el acceso al inmueble.

A las 5.37 arribaron los primeros efectivos de los Bomberos de Mallorca. Las llamas, que se iniciaron en un departamento de la tercera planta, generaron una intensa columna de humo que se propagó rápidamente hacia los niveles superiores del edificio.

La hipótesis sobre el origen del fuego

Las primeras hipótesis apuntan a una falla eléctrica en la heladera de la vivienda donde se originó el incendio. Los investigadores intentan determinar si el fuego se produjo por un desperfecto eléctrico del electrodoméstico o por una sobrecarga en el enchufe.

Especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizaron una inspección técnico-ocular en el lugar y prevén continuar con las pericias durante varios días para establecer con precisión el punto de inicio del fuego.

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Decenas de asistidos y varios hospitalizados

Además de las dos víctimas fatales, el incendio dejó 29 personas asistidas por los servicios sanitarios. Según el Ayuntamiento de Calvià, 25 recibieron el alta en el lugar y cuatro fueron trasladadas a hospitales. Todas fueron dadas de alta el mismo día, excepto una mujer de 77 años que sufrió quemaduras de primer grado e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Su estado es estable y permanece fuera de peligro.

El Servicio de Salud de Baleares informó además que 15 residentes fueron atendidos por inhalación de humo, al igual que ocho bomberos que sufrieron síntomas por inhalación de humo y golpes de calor durante las tareas de rescate.

Homenaje y dos días de luto

Este viernes, frente al Ayuntamiento de Calvià, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Participaron la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y otras autoridades locales.

Durante el acto, Prohens expresó sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y destacó la rápida intervención de los equipos de emergencia, cuya actuación permitió evitar consecuencias aún más graves.

El municipio decretó dos días de luto oficial. Mientras tanto, las autoridades mantienen precintado el departamento donde se inició el incendio y las viviendas ubicadas inmediatamente por encima y por debajo. Se estima que el resto de los vecinos podrá regresar a sus hogares entre el domingo y el lunes, una vez que los técnicos completen las evaluaciones de seguridad correspondientes.