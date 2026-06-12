Rompieron el silencio: el hijo y la pareja del Indio Solari dejaron un sentido mensaje a los seguidores

Tras agradecer a los que estuvieron en tan doloroso momento, Virginia destacó la organización de las despedidas que estuvo a cargo de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

La familia de Carlos Alberto “El Indio” Solari sintió la necesidad de compartir un mensaje para agradecer a todos los que hicieron posible una multitudinaria despedida al mítico cantante y fundador de los Redonditos de Ricota.

Virginia "Viru" Mones Ruiz, la compañera del Indio, grabó un sentido mensaje para los ricoteros y tanto a referentes de la Cámpora como a las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes hicieron posible tamaña organización de la despedida de la que pasaron más de un millón de personas.

“ Gente querida, Bruno y yo teneos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente a la que queremos agradecer. Martita Garín, Gastón Dados y Psatricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre. Nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, comenzó Viru.

Un especial agradecimiento tuvo con referentes de la Cámpara y del gobernador Axel Kicillof. “A Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que delegué la hermosa despedida que lograron organizar; a nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal. A la familia Solari, a la familia Mona Ruiz, un gran soporte en estos momentos”.

También tuvo palabras de agradecimiento para “su querida y amada banda, a nuestro querido KvK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Qué decirles, Uds. saben”. Esto último en alusión a los dolorosos momentos tras el fallecimiento de Solari.

"A la rebeldía no se renuncia"

Un especial reconocimiento tuvo con sus vecinos de Leloir, "que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida". Pero en especial para los ricoteros: "Y a Uds., a su querido público, a su amado público, que nunca dudo de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable". Pidió que lo sigan honrando y que "cuiden del estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".