"Lástima a nadie" y "se comió todos los amagues": los momentos icónicos de Sanfilippo

El máximo goleador de la historia de San Lorenzo fue un jugador excepcional, pero además protagonizó en TV momentos muy recordados.

Este jueves falleció uno de los tantos personajes icónicos del fútbol argentino. José "Nene" Sanfilippo murió a los 91 años y dejó un gran legado deportivo con las camisetas de San Lorenzo y de Boca . Pero también es recordado por su particular forma de ser y expresarse, algo que quedó registrado en diferentes programas de televisión .

Luego del 5 a 0 que sufrió la selección argentina ante su par de Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 1994, las críticas llovieron sobre todo el equipo, empezando por el arquero Sergio Goycochea.

El equipo nacional estuvo a punto de quedar afuera del repechaje, algo que no pasó porque solo porque Paraguay apenas igualó con Perú en Lima 2-2. Si ganaban los guaraníes, la serie con Australia la hubiese jugado la albirroja.

En el programa Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt, fueron invitados Goycochea y Sanfilippo entre otros personajes. También estaban Adolfo Pedernera, Hugo Gatti, Norberto Alonso, la periodista Eglis Giovanelli y Carlos Enrique. Acudió a la mesa, sin estar convocado, Carlos Salvador Bilardo, que había dirigido a la selección hasta hacía tres años con Goyco como figura.

El programa se desarrolló con normalidad hasta que Sanfilippo le dijo la famosa frase al arquero "pibe, usted se comió todos los amagues".

Fue entonces que Bilardo llamó a la producción y lejos de salir al aire por teléfono, decidió acudir al estudio presencialmente.

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El Narigón defendió a Goyco y el arquero le contestó con mucha altura al exdelantero del Ciclón. "Él fue jugador y él sabe que hay códigos que hay que respetar", soltó.

"Lástima a nadie"

El segundo cruce fue entre Sanfilippo y Oscar Alfredo Ruggeri, en el cual intervino Diego Maradona y nos dejó una frase emblemática, se sigue recordando con el correr de los años.

El hecho, que con el tiempo se convirtió en un hito del fútbol argentino, quedó marcado a fuego por la irrupción inesperada de Diego en vivo para terminar una discusión que escalaba de tono.

El episodio se desencadenó en medio de un debate periodístico donde se analizaba la actualidad futbolística de esa epoca. El ambiente en el estudio se tornó hostil cuando Ruggeri confrontó directamente a Sanfilippo al calificarlo con el mote de “piedra”, un término despectivo que hace alusión a la mala fortuna.

La respuesta del exdelantero de San Lorenzo no se hizo esperar. Lejos de eludir la confrontación, el "Nene" Sanfilippo arremetió contra el exdefensor campeón del mundo en México 1986 con una réplica despectiva, asegurando ante las cámaras que las palabras del "Cabezón" no le afectaban porque, en realidad, lo que sentía por él era "lástima".

Fue precisamente en ese instante de máxima tensión cuando el debate sufrió un giro histórico Diego Maradona intervino de forma tajante en la discusión. El "Diez", con el objetivo de salir en defensa de Ruggeri y marcar un límite ético en el trato entre protagonistas, interrumpió al histórico goleador azulgrana con una sentencia tajante que clausuró el altercado de inmediato: “Lástima no se le tiene a nadie, maestro”.

Aquella frase no solo dio por terminado el cruce de esa jornada, sino que quedó grabada de forma definitiva en la cultura popular argentina.