Mundial 2026: batalla campal entre barras de San Lorenzo y Huracán en el banderazo en Atlanta

Se cruzaron a golpes y sillazos en plena previa de la semifinal ante Inglaterra. La policía intervino y hubo detenidos.

En pleno banderazo de miles de argentinos en Atlanta , la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra tuvo un capítulo bochornoso: barras de San Lorenzo y de Huracán se cruzaron a golpes de puño.

El episodio ocurrió este martes, a menos de un día del partido, cuando la fiesta celeste y blanca se vio interrumpida por la vieja rivalidad entre las dos hinchadas del sur porteño. La policía local intervino y hubo detenidos.

Según las imágenes que se viralizaron en redes, el cruce empezó con provocaciones y escaló en segundos. Volaron sillas, tablas y tachos de basura de un bar vecino, en medio del desbande de los hinchas que no tenían nada que ver.

Las facciones señaladas son La Butteler, del Ciclón, y La José C. Paz, del Globo, dos de las hinchadas más numerosas que viajaron a Estados Unidos. La rivalidad entre ambas es una de las más ásperas del fútbol argentino.

Se cruzaron La Butteler (San Lorenzo) y la Plaza José C. Paz (Huracán) en el banderazo en Atlanta.



La misma historia que el mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/PUcrVuJxAG — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) July 15, 2026

Todo, según relataron testigos a distintos medios, se descontroló en menos de dos minutos. No se reportaron heridos de gravedad, más allá de algunos golpeados durante el forcejeo.

La pelea de barras en el banderazo de Atlanta

De acuerdo con lo que trascendió, el enfrentamiento habría reeditado el choque que ambas hinchadas protagonizaron en el Mundial de Rusia 2018. Hasta entonces, la orden entre los que viajaron era pasar inadvertidos y evitar problemas.

La intervención policial fue rápida. En cuestión de minutos, los efectivos aplacaron el tumulto y la mayoría se dispersó. Solo un grupo reducido insistió con la pelea.

Sobre el número de aprehendidos hay diferencias entre las fuentes: algunas hablan de al menos un detenido, mientras que otras elevan la cifra a tres. El dato, por ahora, no está confirmado de manera oficial.

Registro da primeira confusão entre torcedores/barras do Huracán e San Lorenzo.



A suposta união não durou nenhum dia hahahahapic.twitter.com/knulGSjkpz https://t.co/U13LlB7ZvR — Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) July 15, 2026

En una de las grabaciones se escucha a un hincha intentar frenar la trifulca con una frase que se volvió viral: "Vamos nosotros, con los ingleses". El mensaje apuntaba a redirigir la bronca hacia el rival deportivo.

El banderazo había reunido a miles de simpatizantes y también a grupos de distintas hinchadas del país, que en su mayoría respetaron el clima de fiesta. La postal de violencia, sin embargo, se llevó la atención en la antesala del partido más esperado por los hinchas argentinos.

El operativo de seguridad

El operativo de seguridad montado para el partido estaba enfocado en evitar choques entre hinchas argentinos e ingleses, no entre las propias parcialidades nacionales.

En paralelo, el operativo oficial incluye el sistema Alerta Halcón, que permite detectar cuando una persona con restricciones para ingresar a los estadios abandona la Argentina. La herramienta fue puesta en máxima alerta para esta semifinal.

De hecho, el Gobierno argentino había entregado a las autoridades estadounidenses un extenso listado de personas con derecho de admisión, en un intento por frenar el desembarco de barras en el Mundial. Aun así, el episodio de Atlanta volvió a exponer la dificultad para controlarlos.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que quienes sean identificados podrían recibir derecho de admisión de por vida en la Argentina.

Argentina e Inglaterra juegan este miércoles desde las 16 en el estadio de Atlanta, por un lugar en la final del domingo ante España. La expectativa deportiva quedó empañada por un hecho de violencia que se repite en cada Copa del Mundo.