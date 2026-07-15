Mundial 2026: cómo formaría Argentina y cuál es la duda de Lionel Scaloni para la semifinal con Inglaterra

El DT dijo tener el once confirmado, pero anticipó una variante. González y Simeone pujan por el lugar de De Paul.

A horas de la semifinal del Mundial 2026 , Lionel Scaloni metió suspenso sobre el equipo que Argentina pondrá ante Inglaterra este miércoles en Atlanta. En conferencia dijo tener el once resuelto, pero admitió que evalúa una variante para hacerle daño al rival.

"Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival", lanzó el entrenador, sin confirmar los nombres. Aclaró que la definición, como es su costumbre, la dará recién el mismo día del partido.

La modificación que se analiza apunta al mediocampo. Rodrigo De Paul , titular en todos los encuentros del torneo, es el principal candidato a salir del equipo tras un rendimiento por debajo de su nivel habitual.

El volante ya había estado cerca de perder el puesto antes de octavos y fue reemplazado en los partidos ante Egipto y Suiza. Su lugar sobre el sector derecho quedó bajo la lupa después de las críticas por ese costado en cuartos.

Las variantes de Scaloni para la semifinal del Mundial 2026

Si De Paul finalmente va al banco, las dos alternativas con más chances son Nicolás González y Giuliano Simeone, dos futbolistas de despliegue, velocidad y ayuda en la presión. Ambos aportarían mayor dinámica en la recuperación.

Nicolás González fue el primer recambio de Scaloni en casi todos los partidos y estuvo cerca de ser titular en octavos. Simeone, en cambio, sumó pocos minutos: arrancó solo ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos.

En la práctica del martes hubo señales. Además de los titulares que jugaron ante Suiza, recibieron pechera Simeone, Exequiel Palacios y Nicolás González, los nombres que pelean por meterse.

El propio De Paul relativizó la incógnita antes del entrenamiento: "El técnico no dio el equipo", dijo, y se mostró tranquilo de cara al cruce. La duda, entonces, seguirá abierta hasta último momento.

La otra variante está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina mantiene una ligera ventaja sobre Gonzalo Montiel. El resto sería la base que viene de eliminar a Suiza.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Nicolás González o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

En sintonía con el mensaje que ya había dado tras la clasificación, cuando bajó los decibeles del cruce, Scaloni evitó alimentar cualquier épica extra y se enfocó en lo futbolístico. La previa, igual, se calentó con las críticas inglesas a la Selección.

Argentina e Inglaterra juegan este miércoles desde las 16 en el estadio de Atlanta, por un lugar en la final del domingo ante España.