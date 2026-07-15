¿Habrá asueto de estatales para ver el partido de Argentina-Inglaterra?: la decisión de Milei

Desde ATE demandaron al Gobierno Nacional asueto a partir del mediodía para los organismos públicos nacionales.

ATE sostiene que el partido representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país.

Este miércoles por la tarde se disputará el partido entre Argentina-Inglaterra por semifinales del Mundial 2026. El encuentro llevó a que cientos de actividades terminen antes de las 16 horas para poder verlo. En este sentido, desde la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) pidieron al Gobierno un asueto administrativo con cese de tareas a partir de las 12 del mediodía.

El pedido implica un alcance para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado. En la nota presentada al presidente Javier Milei, el gremio propuso que se mantengan guardias mínimas en los sectores críticos para garantizar la atención de urgencias y emergencias.

Como fundamento, el documento sostiene que el encuentro "representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional".

Frente al pedido que llevó adelante Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, desde Casa Rosada descartaron declarar asueto, ya que el planteo sindical "no está previsto" dentro de la agenda oficial. El entorno del presidente indicó que Milei seguirá el partido desde la Quinta de Olivos acompañado por Karina Milei.

AHORA!!

ATE DEMANDA AL GOBIERNO UN ASUETO ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MEDIODÍA POR EL PARTIDO ARGENTINA!!



El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e… pic.twitter.com/fnLUv7kUwP — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 14, 2026

De igual manera, aunque no haya una decisión formal para suspender la prestación de servicios, señalaron que cada organismo podrá organizarse internamente según sus necesidades.

Parte de la mesa chica verá el partido en Balcarce 50: además de Karina Milei, Santiago Caputo estará acompañado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y por Macarena Alifraco; no se confirmó si Diego Santilli estará en la Casa Rosada.

El planteo de ATE al Gobierno

En la presentación firmada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, el sindicato solicitó que "para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol".

Como fundamento, el documento sostiene que el encuentro "representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional".

Aguiar afirmó además que "el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias".

El megaoperativo de seguridad para Argentina-Inglaterra: las banderas prohibidas

El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica con unos 300 efectivos y vallados. Hay tres objetivos sensibles a los que el Gobierno presta atención: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el Ministerio de Seguridad. Por la simbología del cruce con Inglaterra, en Nación dicen: "Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril".

El Gobierno también monitoreará los eventuales festejos en el Obelisco y en otros puntos de alta circulación de la Ciudad. La coordinación será entre fuerzas porteñas y federales, con el objetivo de evitar incidentes, daños contra edificios públicos o situaciones de tensión.

Un histórico de Inglaterra calentó la previa contra la selección argentina.

La ministra de Seguridad Monteoliva también sigue de cerca el operativo en Atlanta, donde se dispondrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, luego de que el encuentro fuera calificado como de alto riesgo.

La funcionaria también advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, reiteró, y dio a entender que entre esos objetos se incluyen aquellos que lleven la imagen de las Islas Malvinas.