¿Qué banco me puede prestar para pagar mis deudas? Las mejores opciones en 2026

Entidades públicas y privadas lanzaron líneas de créditos con mejores tasas y más plazo para que sus clientes cancelen las deudas . Las opciones disponibles.

Ante el creciente nivel de morosidad , varios bancos públicos y privados lanzaron distintas líneas de préstamos para que sus clientes puedan cancelar deudas con las propias entidades y también con otras. Estos planes ofrecen mejores tasas de interés y mayores plazos de devolución. Los fondos únicamente pueden ser destinados al pago de las obligaciones atrasadas.

El Banco Nación lanzó su plan de consolidación de deudas , destinado a clientes que cobren sus ingresos en esa institución y registren incumplimientos de pago tanto con esa entidad como con otras. Este mecanismo unifica todas las deudas en un préstamo que se cancela con una única cuota mensual.

El monto máximo que se puede solicitar es de $100.000.000, con un plazo de devolución que va de 12 a 120 meses (10 años) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular. Las cuotas se liquidarán en forma mensual, por sistema francés y no pueden superar el 35% de los ingresos del solicitante.

La línea del Banco Nación permite englobar todas las deudas en una única cuota mensual.

El crédito no se otorga en efectivo, sino que el usuario debe autorizar al Banco Nación a transferir directamente los fondos a las entidades acreedoras para pagar la totalidad de las obligaciones atrasadas que se encuentren en situación regular o irregular no judicializada. No podrán incluirse deudas originadas por Préstamos Hipotecarios para la vivienda.

Por otro lado, el BNA también ofrece una alternativa destinada a quienes tengan entre uno y 85 días de atraso con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite solicitar un máximo de $10.000.000 (Tarjeta Visa) o $30.000.000 (Tarjeta Mastercard), con plazos de devolución de 24, 36, 48 o 60 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 35%. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra de hasta 85%.

“Ponete al día” del Banco Provincia

La entidad bonaerense cuenta con “Ponete al día”, su plan integral de refinanciación de deudas con una importante reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y condiciones más accesibles. La propuesta apunta a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en el BaPro pueden acceder a una tasa del 50%. En tanto que para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual. Por otra parte, para mora avanzada -cuando es mayor a 90 días-, se ofrece una tasa especial de 31% anual.

“Ponete al día”, el pan del Banco Provincia para que sus clientes cancelen deudas.

El Plan de Desendeudamiento del Banco Ciudad

Recientemente, la Legislatura porteña aprobó la creación de un programa de "desendeudamiento familiar y personal". Se trata de una línea de crédito especial a cargo del Banco Ciudad, consistente en préstamos personales, cuyo único destino sea la cancelación de deudas personales con el propio banco o incluso con cualquier otra “entidad bancaria regulada por el BCRA”. Es decir, no podrá aplicarse para el pago de deudas con billeteras virtuales o compañías financieras no bancarias.

Estos créditos aún no se encuentran disponibles, ya que resta la reglamentación del jefe de Gobierno Jorge Macri, aunque ya se sabe que estarán dirigidos a empleados en relación de dependencia, como monotributistas, y jubilados con domicilio en CABA, tendrán una TNA que no podrá superar el 40% y un mínimo de 36 cuotas mensuales.

Asimismo, el banco ya tiene vigente una línea de crédito para la cancelación de deudas de expensas en consorcios de la Ciudad tanto para propietarios como inquilinos, de hasta 18 meses con un monto máximo de $ 1,5 millón o hasta 3 meses de deuda (de ambos, el menor) y un Costo Financiero Total del 102%.

La morosidad de las familias se encuentra en valores récords.

Los bancos privados también se suman al salvataje de deudores

Si bien las entidades públicas fueron las primeras en hacerlo, de a poco los bancos privados también suman opciones para aliviar las deudas de sus clientes. Algunos de ellos son:

ICBC: para usuarios sin mora pero con deudas elevadas en tarjeta de crédito (más del 30% financiado y más de 9 millones de pesos en Visa o Mastercard), se ofrece un préstamo personal para reestructuración con tasa UVA +20% y plazo de hasta 48 cuotas, aunque implica la baja del producto tarjeta. Para quienes deben menos de 9 millones, hay una opción de cuotificación en tarjeta Visa, con tasa del 39% y plazo de 24 cuotas, que permite mantener la tarjeta activa.

Para clientes con mora superior a 30 días en tarjetas, préstamos personales o cuentas corrientes sin garantía, el banco diseña acuerdos de pago personalizados, ajustando el número de cuotas y bonificando el saldo según la capacidad de pago y el nivel de morosidad. Además, ofrece planes de refinanciación que buscan aliviar la carga financiera a través de la consolidación de deudas, con la baja de todos los productos en mora y plazos de 6 a 60 meses. Las tasas disponibles son fija del 70% TNA o UVA +10% TNA. El acceso a estos planes requiere no superar la situación 4 en Veraz e implica una revisión y aprobación del área de créditos.

Los bancos privados también comenzaron a ofrecer planes de salvatajes para sus clientes en mora.

Banco Macro: la entidad activa su plan Gestión de Mora Temprana apenas detecta atrasos. Mediante el contacto por SMS, WhatsApp o mail, ofrece la refinanciación de las cuotas o tarjetas con planes personalizados para regularizar la situación crediticia y evitar que la deuda escale.

Banco Credicoop: ofrece alternativas de reestructuración y refinanciación de deudas evaluadas de manera personalizada. Si un cliente tiene pagos atrasados, cuotas de préstamos vencidas o saldo impago en su tarjeta Cabal, la entidad analiza la situación financiera particular para adaptar soluciones, como tasas más bajas y plazos extendidos.

Banco Santander: cuando la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago específicos para facilitar la cancelación de deudas. Se trata de una política de gestión individualizada ante situaciones de mora. Durante la vigencia del plan de refinanciación, el banco suspende productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene activa la cuenta y otros servicios esenciales. Los usuarios pueden solicitar ayuda a través de los canales habituales, como el home banking, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las sucursales.