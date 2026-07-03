Préstamos del Banco Nación para no clientes: cuál es el monto máximo y cómo pedir el crédito

Para este segmento, el Banco Nación ofrece una línea de financiamiento de libre disponibilidad y con amplio plazo de devolución.

En momentos donde muchas personas buscan financiamiento para cubrir gastos o pagar deudas, el Banco Nación (BNA) ofrece préstamos personales con fondos de libre disposición , es decir, el adjudicatario puede utilizarlos para lo que desee. Una de las ventajas de estos créditos es que están disponibles tanto para los clientes de la entidad como para aquellos que no lo son.

La línea principal para los “no clientes” es Nación Libre Destino . Y las condiciones en cuanto a monto máximo y tiempo de devolución no varían en relación a las personas que sí son usuarias del banco, aunque el costo de financiamiento termina siendo más alto.

La línea de crédito Nación Libre Destino está disponible para “personas humanas en actividad laboral , aptas para obligarse y con una edad máxima a la fecha prevista para la cancelación del préstamo que no sea superior a la prevista para jubilarse en el régimen al que pertenece”. Los interesados, incluyendo a los “no clientes ”, pueden solicitar un mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000. El plazo de devolución es de hasta 72 cuotas.

Los "no clientes" del Banco Nación pueden sacar un préstamo de hasta $50.000.000.

El préstamo se otorga en pesos y se liquida por sistema francés, donde se pagan cuotas fijas y constantes durante todo el plazo.El importe no debe superar el 30% del haber mensual. Y el porcentaje de afectación se realiza tomando como base la primera cuota del préstamo calculada para 30 días. Es posible la renovación del crédito una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre y cuando se haya tenido un comportamiento regular en el pago de obligaciones y la persona se encuentre al día.

La mayor diferencia entre los clientes y los “no clientes” es la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT). Para quienes no son usuarios del banco, la TNA trepa al 91% y el CFT supera el 110%. Aquellos que quieran sacar un crédito pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los últimos recibos de sueldo para gestionar la preaprobación.

Simulador del préstamo de Banco Nación

Ante cualquier duda, los interesados tienen la posibilidad de acceder a un simulador de préstamos disponible en la propia página web del banco. Solo es necesario ingresar a este link. Una vez corroborado todo lo necesario, se puede avanzar con la solicitud del préstamo siguiendo estos pasos:

Ingresar en Tu Banco.

Elegir la opción Préstamos y luego pulsar en +.

Seleccionar el préstamo de tu preferencia e indicar importe, destino y cuotas.

Validar datos.

Para los "no clientes", la tasa de interés y el costo financiero es más alto.

La nueva línea de salvataje del Banco Nación para clientes con atraso en sus deudas

La entidad lanzó una nueva línea de ayuda destinada a sus clientes que tienen un atraso en sus pagos superior a los tres meses, es decir, los usuarios que el Banco Central categoriza con riesgo medio, alto e irrecuperable. El BNA ya había sacado otras tres líneas para morosos, pero siempre para clientes con atrasos de hasta tres meses. Ahora apunta a los que están endeudados hace más tiempo.

La nueva opción permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular, con plazo de hasta 120 meses (10 años), tasa fija de 12% TNA y tope de cuota por CVS (variación salarial) para clientes.

El BNA cuenta con cuatro líneas de crédito destinadas a saldar deudas atrasadas.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a estos segmentos de usuarios clasificados en el BNA en situación irregular: