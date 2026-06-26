Cómo aprovechar el último día del beneficio de Banco Nación para cargar combustible en junio 2026
La entidad ofrece un descuento en en estaciones de servicio adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa. Cómo ahorrar en la carga.
Cargar combustible se convirtió en un fuerte golpe al bolsillo. El conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente -que aún no tiene una solución clara- disparó el precio de las naftas en todo el mundo, y Argentina no fue la excepción. Sin embargo, existen algunas promociones bancarias que permiten tener un ahorro al momento de llenar el tanque.
En junio 2026, uno de los beneficios más destacados es el que ofrece el Banco Nación, facilitando un descuento del 20% en estaciones de servicio adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa. Para acceder a esta promoción, hay que cumplir algunos pasos.
Así es la promoción del Banco Nación para ahorrar en combustibles
El beneficio del Banco Nación permite ahorrar un 20% en la carga de combustible con un tope de $10.000 por mes y por cliente. Como la promoción estará vigente por lo que resta de junio, julio y agosto, quienes la aprovechen tendrán un reintegro de máximo de $30.000. Sin embargo, existe una restricción: solo puede utilizarse los días viernes. Y como junio ya se acerca a su fin, la última oportunidad para utilizarla en el mes será el viernes 26.
Para acceder al descuento, es necesario pagar con una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación a través de una de estas dos billeteras virtuales: BNA+ o mediante la plataforma MODO. Es importante asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación a la billetera digital antes de ir a la estación de servicio para hacer el pago rápido y sin inconvenientes.
El descuento de Serviclub en YPF
Los conductores asociados al programa Serviclub que paguen desde la App YPF a través de código QR podrán acceder a estos descuentos:
- 6% de ahorro todos los días y sin tope, para cargas realizadas por la madrugada (de 0 a 6).
- 3% de ahorro todos los días y sin tope, cargando con la modalidad de autodespacho. Acumulable con el 6% por carga nocturna.
- 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $18.000 en el mes.
Todos los descuentos bancarios y con billeteras virtuales en YPF
Además del descuento con Banco Nación, YPF también tiene acuerdos con otras entidades y billeteras virtuales que suman beneficios, en muchos casos acumulables:
- Banco Macro. Los miércoles, pagando mediante MODO con crédito Visa Platinum, 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes; y para el clientes Selecta, con Visa Signature, 30% de reintegro hasta $25.000.
- Banco Galicia. El miércoles 10/6 dará 10% pagando con crédito Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $10.000. Para clientes Éminent, 15% con un tope de $15.000. Y teniendo cuenta sueldo, 10% extra para ahorrar hasta $5.000 más.
- Banco Santander. En fechas a anunciar, dará 15% de reintegro en combustible para los clientes suscriptos a "Sorpresa", permitiéndoles ahorrar hasta $10.000 por transacción.
- Banco ICBC. Todos los martes sus clientes con cuenta sueldo que abonen con crédito o débito a través de MODO tendrán un 15% de reintegro en combustibles, con un tope de $15.000 por mes.
- Banco Comafi. Los sábados, pagando con débito o crédito a través de MODO, 10% de reintegro con un tope semanal de $5.000. Para clientes Premium y Platinum, 20% con $8.000 de tope semanal; y para clientes Único, 20% con tope semanal de $10.000, lo que permitirá ahorrar hasta $40.000 en junio (con 4 sábados).
- Banco Ciudad. Los domingos da 10% pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes.
- Banco Nación. Todos los viernes da 20% pagando desde MODO BNA+ con QR y con crédito Visa o Mastercard. Tope de reintegro: $10.000 mensuales.
- Banco Hipotecario. Todos los martes los clientes Búho One tienen 15% abonando a través de MODO con tarjeta de débito Visa. Así podrán ahorrar hasta $8.000 en el mes.
- Banco Brubank. Los lunes ofrece 10% en cargas de combustible abonadas con débito o crédito Visa a través de la App YPF. El tope de reintegro es de $6.000 por compra para los clientes Ultra, $4.000 para Plus y $2.000 para One.
Te puede interesar...
Leé más
Descuentos para jubilados en supermercados junio 2026: dónde conseguir 25% de ahorro y sin tope de reintegro
Préstamos del Banco Nación a jubilados: los montos máximos y requisitos en junio 2026
El impactante hallazgo en el departamento de Jésica Cirio: qué encontró la Justicia
Noticias relacionadas