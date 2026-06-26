Cómo aprovechar el último día del beneficio de Banco Nación para cargar combustible en junio 2026

La entidad ofrece un descuento en en estaciones de servicio adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa. Cómo ahorrar en la carga.

Cargar combustible se convirtió en un fuerte golpe al bolsillo. El conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente -que aún no tiene una solución clara- disparó el precio de las naftas en todo el mundo, y Argentina no fue la excepción. Sin embargo, existen algunas promociones bancarias que permiten tener un ahorro al momento de llenar el tanque .

En junio 2026 , uno de los beneficios más destacados es el que ofrece el Banco Nación , facilitando un descuento del 20% en estaciones de servicio adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa . Para acceder a esta promoción , hay que cumplir algunos pasos.

El beneficio del Banco Nación permite ahorrar un 20% en la carga de combustible con un tope de $10.000 por mes y por cliente. Como la promoción estará vigente por lo que resta de junio, julio y agosto , quienes la aprovechen tendrán un reintegro de máximo de $30.000. Sin embargo, existe una restricción: solo puede utilizarse los días viernes . Y como junio ya se acerca a su fin, la última oportunidad para utilizarla en el mes será el viernes 26.

estacion de servicio generica combustible nafta surtidores El descuento de Banco Nación permite ahorrar hasta $30.000 en los próximos tres meses.

Para acceder al descuento, es necesario pagar con una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación a través de una de estas dos billeteras virtuales: BNA+ o mediante la plataforma MODO. Es importante asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación a la billetera digital antes de ir a la estación de servicio para hacer el pago rápido y sin inconvenientes.

El descuento de Serviclub en YPF

Los conductores asociados al programa Serviclub que paguen desde la App YPF a través de código QR podrán acceder a estos descuentos:

6% de ahorro todos los días y sin tope, para cargas realizadas por la madrugada (de 0 a 6).

todos los días y sin tope, para cargas realizadas por la madrugada (de 0 a 6). 3% de ahorro todos los días y sin tope, cargando con la modalidad de autodespacho. Acumulable con el 6% por carga nocturna.

todos los días y sin tope, cargando con la modalidad de autodespacho. Acumulable con el 6% por carga nocturna. 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $18.000 en el mes.

Los precios en las estaciones de YPF de Neuquén aumentaron el miércoles entre el 4 y el 4,5 por ciento. Los adheridos a Serviclub pueden acceder a varios descuentos en YPF. Agustín Martínez

Todos los descuentos bancarios y con billeteras virtuales en YPF

Además del descuento con Banco Nación, YPF también tiene acuerdos con otras entidades y billeteras virtuales que suman beneficios, en muchos casos acumulables:

Banco Macro . Los miércoles, pagando mediante MODO con crédito Visa Platinum, 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes; y para el clientes Selecta, con Visa Signature, 30% de reintegro hasta $25.000.

. Los miércoles, pagando mediante MODO con crédito Visa Platinum, 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes; y para el clientes Selecta, con Visa Signature, 30% de reintegro hasta $25.000. Banco Galicia . El miércoles 10/6 dará 10% pagando con crédito Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $10.000. Para clientes Éminent, 15% con un tope de $15.000. Y teniendo cuenta sueldo, 10% extra para ahorrar hasta $5.000 más.

. El miércoles 10/6 dará 10% pagando con crédito Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $10.000. Para clientes Éminent, 15% con un tope de $15.000. Y teniendo cuenta sueldo, 10% extra para ahorrar hasta $5.000 más. Banco Santander. En fechas a anunciar, dará 15% de reintegro en combustible para los clientes suscriptos a "Sorpresa", permitiéndoles ahorrar hasta $10.000 por transacción.

En fechas a anunciar, dará 15% de reintegro en combustible para los clientes suscriptos a "Sorpresa", permitiéndoles ahorrar hasta $10.000 por transacción. Banco ICBC. Todos los martes sus clientes con cuenta sueldo que abonen con crédito o débito a través de MODO tendrán un 15% de reintegro en combustibles, con un tope de $15.000 por mes.

Todos los martes sus clientes con cuenta sueldo que abonen con crédito o débito a través de MODO tendrán un 15% de reintegro en combustibles, con un tope de $15.000 por mes. Banco Comafi. Los sábados, pagando con débito o crédito a través de MODO, 10% de reintegro con un tope semanal de $5.000. Para clientes Premium y Platinum, 20% con $8.000 de tope semanal; y para clientes Único, 20% con tope semanal de $10.000, lo que permitirá ahorrar hasta $40.000 en junio (con 4 sábados).

Las estafas se habrían concretado en la estación de servicio YPF Norte. YPF tiene varios acuerdos con bancos y billeteras virtuales, permitiendo un importante ahorro.