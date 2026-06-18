Confirman que la YPF Black más grande del país llegará a Neuquén: dónde se construirá

La petrolera levantará su estación Black insignia en la capital provincial. El gobernador Rolando Figueroa ya lo había anunciado el pasado 1º de marzo.

La intersección de las rutas 67 y 22, la vinculación estratégica a Vaca Muerta.

La YPF Black más grande del país tendrá como sede la ciudad de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa ya lo había anunciado el pasado 1 de marzo durante la apertura del 55° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, casi al pasar, en medio de una extensa lista de anuncios.

Si bien pocos repararon en el dato en ese momento, ahora con la confirmación de que el Neuquén Arena se construirá en la misma esquina, la intersección de Ruta 67 y Autovía Norte (Ruta 22), aquel anuncio adquiere una dimensión completamente distinta. Una obra gigante como es el estadio multipropósito, cuyo proyecto se mudó de la Isla 132 a la Autovía Norte, quedará "de vecino" de una estación acorde a la magnitud que está cobrando Vaca Muerta .

En sus propias palabras, Figueroa había dicho que "para la capital provincial, donde va a ser el nodo de distribución de todas las rutas en la intersección de la ruta 67 y la 22, YPF va a levantar una YPF Black, la más grande del país". La primera estación de estas características fue presentada hace unos días en Nordelta.

Dron duplicación ruta 67 (1) La intersección de las rutas 67 y 22, la vinculación estratégica a Vaca Muerta.

YPF Black: el segmento más alto que estará en Neuquén

La YPF Black es el formato premium que la petrolera estatal lanzó este año como parte de una transformación integral de su red de estaciones.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, definió tres categorías diferenciadas (YPF Black, YPF Premium y RefiPlus) pensadas para distintos perfiles de tránsito y de cliente.

El segmento Black es el de mayor escala y apunta a zonas de alto tránsito donde en un mismo edificio habrá combustible con gastronomía de alta gama a cargo del chef Mauro Colagreco.

YPF Black

Es un chef distinguido con tres estrellas Michelin en su restaurante Mirazur en Francia, además de atención personalizada, servicio rápido de chequeo vehicular y beneficios exclusivos para socios Serviclub. La primera estación bajo este formato se inauguró en mayo en Nordelta, provincia de Buenos Aires.

Que la más grande del país vaya a Neuquén está relacionado con la actividad, el tránsito y el mercado. La zona de Ruta 67 y Autovía Norte se perfila como la nueva puerta de entrada a la ciudad y concentrará en los próximos años una transformación urbana sin precedentes.

El Neuquén Arena en la "esquina" de la conexión a Vaca Muerta

En tanto que el Neuquén Arena, el estadio multipropósito que impulsa la Municipalidad, tendrá 40.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro o cinco niveles y se construirá bajo un esquema de asociación público-privada, con el objetivo de captar espectáculos internacionales, competencias deportivas de primer nivel y grandes convenciones. La apuesta es convertir a Neuquén en una de las principales plazas de eventos de la Patagonia.

A eso se suma un paquete de obras viales de envergadura financiadas con los recursos extraordinarios del bono que pagará YPF por la extensión de concesiones de áreas no convencionales para exportación de gas: puentes sobre Casimiro Gómez y Los Paraísos, el tramo faltante del "rulo" en el Cañadón de las Cabras, ampliación de carriles entre Capex y China Muerta, y mejoras entre el Cañadón de las Cabras y el Tercer Puente.

YPF Black-2

Todo apunta a garantizar accesos rápidos para miles de personas y consolidar ese corredor como el nuevo centro de gravedad del crecimiento urbano neuquino.

YPF Full y Black: las diferencias

A diferencia de una YPF convencional, donde el objetivo principal está puesto en el expendio de combustibles y los servicios habituales de la tienda Full, la YPF Black incorpora gastronomía premium, café de especialidad, beneficios exclusivos para clientes ServiClub, chequeos rápidos del vehículo mediante el sistema “Pit Stop” y una experiencia diseñada para que el usuario permanezca más tiempo en el lugar.

El nuevo formato forma parte de la estrategia de YPF para convertir a sus estaciones en centros de servicios y consumo, más allá de la carga de combustible.