La Provincia destraba trámites de tierras que llevaban años demorados.

La Dirección Provincial de Tierras consolidó una política de fortalecimiento que permitió revertir demoras históricas, incrementando la presencia en el territorio para la regularización dominial de tierras fiscales.

La Provincia avanza en un proceso de transformación de la política de administración de tierras fiscales mediante una gestión que fortalece la presencia del Estado en el territorio y promueve el acceso a la seguridad jurídica para las familias neuquinas. Bajo los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa, a través de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, la Dirección Provincial de Tierras impulsa una política orientada a consolidar el ordenamiento territorial y la regularización dominial .

Uno de los avances más importantes se desarrolla actualmente en Senillosa, donde la Dirección Provincial de Tierras trabaja en la emisión de nueve disposiciones correspondientes a nueve manzanas que permitirán otorgar 125 permisos de ocupación a familias que se encuentran en proceso de regularización. Esta medida representa un paso fundamental para consolidar derechos, ordenar administrativamente el territorio y avanzar hacia la titularización de los ocupantes legítimos.

La presencia territorial del organismo también se refleja en el crecimiento de las inspecciones realizadas en toda la provincia. En 2024 se concretaron 398 actuaciones; en 2025 la cifra ascendió a 593, un incremento del 49 por ciento; y en lo que va de 2026 ya se realizaron 712 inspecciones, superando el total alcanzado durante todo el año anterior y consolidando una metodología de trabajo con mayor capacidad de respuesta en cada una de las regiones neuquinas.

A estos avances se suma una mejora sostenida en la producción normativa. Durante 2024 se dictaron 101 actos administrativos; en 2025 la cifra ascendió a 291 y, en lo que va de 2026, ya se emitieron 150 nuevos actos entre disposiciones, resoluciones y decretos. Paralelamente, el Área Notarial lleva elaborados y en proceso de elaboración 37 títulos de propiedad.

En ese sentido, Leticia Esteves expresó: "Detrás de cada trámite que logramos destrabar, hay familias que esperan desde hace años una respuesta. Ordenar las tierras fiscales es mucho más que resolver expedientes: es crear seguridad jurídica, generar condiciones para producir, invertir y crecer, y garantizar que el desarrollo de Neuquén se dé con reglas claras en todo el territorio. Esa es la decisión política que impulsa el gobernador Rolando Figueroa y que estamos llevando adelante con una gestión más ágil, cercana y eficiente."

Estos resultados son consecuencia de un proceso de reorganización institucional iniciado al comienzo de la gestión, cuando se detectaron importantes demoras administrativas, expedientes pendientes de resolución y limitaciones técnicas que afectaban la capacidad de intervención territorial.

Entre las primeras medidas adoptadas se incorporó un profesional en agrimensura, un recurso estratégico con el que la Dirección no contaba desde hacía más de siete años. Asimismo, se fortaleció el área legal mediante la incorporación de cuatro abogados, lo que permitió agilizar la tramitación de expedientes y reducir significativamente los tiempos administrativos.

Al mismo tiempo, se reforzó el funcionamiento de las delegaciones del interior provincial mediante la incorporación de recursos humanos y materiales, consolidando una gestión descentralizada y con mayor presencia en las distintas regiones de Neuquén. Como eje de esta nueva etapa se inició un relevamiento integral de las tierras fiscales de la provincia para generar información técnica y legal confiable que sirve de base al Plan de Regularización de Tierras Fiscales.

Cada inspección, cada mensura y cada acto administrativo forman parte de una política pública que busca resolver situaciones históricas, acompañar a los pobladores y generar condiciones para un desarrollo territorial ordenado, con reglas claras y mayor seguridad jurídica.

Financiamiento para regularizar tierras

Además, la Dirección Provincial de Tierras trabaja junto con el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) en una línea de financiamiento destinada a facilitar las mensuras, reduciendo las barreras económicas para que más pobladores puedan acceder a la titularidad formal de sus tierras. La herramienta forma parte del Plan Provincial de Regularización Territorial y fue diseñada para dar respuesta a una demanda histórica vinculada a la regularización de tierras fiscales rurales con destino productivo.

El programa Neuquén Regulariza, desarrollado a través de un convenio entre el IADEP, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y la Dirección Provincial de Tierras del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, fue formalizado el 1 de abril mediante la firma de un convenio de colaboración entre ambos organismos, y contempla un fondo de 2.000 millones de pesos destinado a financiar los costos de las mensuras, incluidos los honorarios profesionales y las tareas técnicas necesarias para concretar ese proceso. Está dirigido a personas que ocupan tierras fiscales rurales, desarrollan proyectos productivos y ya cuentan con la instrucción de mensura, es decir, que reúnen las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas para avanzar hacia la regularización dominial.

La herramienta contempla dos líneas de financiamiento. La primera permite acceder hasta 12 millones de pesos para mensuras de inmuebles de hasta cinco hectáreas, a sola firma. La segunda prevé créditos de hasta 20 millones de pesos para mensuras de hasta diez hectáreas y de hasta 30 millones de pesos para superficies mayores. En todos los casos, los créditos cuentan con un plazo de gracia de hasta seis meses y un plazo de amortización de 48 meses, facilitando que más productores puedan completar un trámite clave para acceder a la seguridad jurídica sobre la tierra.

Para solicitud del crédito los interesados deben realizarla ante la Dirección Provincial de Tierras ubicada en General Manuel Belgrano N°398- Piso 3, tel. (0299) 449 5775/ 5748. [email protected] Luego, el IADEP realizará el análisis del sujeto de crédito y las garantías.