¡Nieve en Neuquén! los videos del temporal en la provincia

Imágenes de distintas localidades las muestran azotadas por el temporal, con paisajes blancos y visibilidad reducida.

Entre las postales se divulgó una foto de la estatua de Messi más grande del mundo cubierta de blanco.

La nieve volvió a cambiar el paisaje en distintos puntos de la provincia de Neuquén y dejó postales en varias zonas. Desde sectores cordilleranos completamente cubiertos de blanco hasta rutas y accesos urbanos donde la acumulación obligó a extremar las precauciones, los videos muestran el impacto del temporal .

Uno de los videos que se difundió es desde Plottier, donde se puede observar copos cayendo en una zona de chacra filmado por un vecino de la localidad.

Otro de los registros corresponde al paso Pino Hachado , donde el paisaje aparece prácticamente cubierto por completo de nieve. La visibilidad es reducida y el blanco domina tanto el suelo como las elevaciones que se alcanzan a distinguir en el horizonte. En las imágenes también puede observarse un sector de la zona fronteriza, con instalaciones y vehículos rodeados por la nieve.

La situación también se observa en Bajo Las Lajitas, en Las Lajas, donde la nevada cubrió los alrededores y dejó una importante acumulación sobre el terreno. El registro permite observar desde una posición elevada distintos sectores de la zona, con caminos y vehículos rodeados por el manto blanco.

En las imágenes se distinguen, además, algunos sectores de circulación y elementos de señalización que contrastan con el paisaje nevado. La visibilidad también aparece condicionada por las condiciones meteorológicas.

Más hacia el centro de la provincia, el temporal también se hizo sentir en el corredor de la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Plaza Huincul. Allí, la nieve cubrió la calzada y los espacios ubicados a los costados de la ruta.

El registro muestra vehículos circulando sobre una superficie cubierta de nieve y sectores donde se pueden observar huellas marcadas sobre la calzada. En uno de los tramos aparece también una importante cantidad de camiones, algunos de ellos detenidos a un costado de la ruta.

La presencia de los vehículos pesados permite dimensionar el movimiento que habitualmente tiene este corredor y, al mismo tiempo, cómo las condiciones de la ruta cambian con la llegada de la nieve.

Nieve y camiones varados

En Zapala, las imágenes también muestran una postal completamente invernal. La nieve cubrió la superficie de la ruta y los alrededores, mientras una extensa fila de camiones permanece sobre el sector.

El registro permite observar vehículos de gran porte estacionados uno detrás de otro, con sus carrocerías y acoplados cubiertos parcialmente por la nieve. El terreno aparece blanco y la circulación se desarrolla sobre una superficie en la que se distinguen las marcas dejadas por los vehículos.

Las imágenes de los cuatro puntos permiten observar cómo un mismo fenómeno meteorológico modifica diferentes sectores de Neuquén. En Pino Hachado y Las Lajas, el paisaje cordillerano aparece dominado por la nieve, mientras que en el corredor de la Ruta 22 el temporal se hace especialmente visible sobre la calzada, los vehículos y los espacios próximos a la ruta.

Los registros también reflejan las distintas postales que dejó la jornada: caminos cubiertos, baja visibilidad en algunos sectores, vehículos circulando con precaución y extensas filas de camiones en puntos de la provincia.

La nieve volvió así a convertirse en la protagonista de una jornada marcada por el paisaje blanco en distintos puntos de Neuquén, con imágenes que permiten dimensionar desde tierra y desde sectores elevados la magnitud de la nevada.