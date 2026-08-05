El temporal en Neuquén colapsó las rutas y más de 1200 camiones esperan para cruzar a Chile

La intensa nevada obligó a cortar la circulación en varios caminos de la provincia. Desde Defensa Civil pidieron a la población evitar viajar durante la noche.

El temporal de lluvia y nieve afectó la provincia durante este miércoles.

El temporal de lluvia y nieve afectó la provincia durante este miércoles.

El fuerte temporal de nieve y lluvia que afecta a Neuquén generó una situación crítica sobre los principales corredores internacionales. Este miércoles las autoridades confirmaron que ya son 1.267 los camiones varados en distintos puntos de la provincia mientras esperan la reapertura de los pasos fronterizos hacia Chile.

La enorme cifra obligó a reforzar los operativos de emergencia. Además, las condiciones climáticas derivaron en cortes totales de la Ruta Nacional 40 entre Zapala y Las Lajas, Zapala y Junin de los Andes y la Ruta Nacional 22 entre Cutral Co y Zapala.

La situación se agravó durante la tarde debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Por ese motivo, Vialidad Nacional dispuso el cierre total del tránsito en esos tramos.

Cuadrillas de operarios trabajan con maquinaria para despejar nieve y distribuir sal sobre la ruta.

Más de 20 camiones fueron captados por un usuario a la vera de la Ruta 40. Gentileza.

Zapala ya tiene casi 300 camiones

El director de Defensa Civil de Zapala, Roberto Moreno, explicó que la ciudad registra la nevada más importante del invierno, con 10 centímetros de nieve acumulada y precipitaciones ininterrumpidas desde las 10 de la mañana.

Pero la principal preocupación pasa por el transporte de cargas. "Nosotros andamos ahora llegando casi a los 300 camiones. Las Lajas tiene 250 y Cutral Co alrededor de 450. Esto no para porque siguen ingresando camiones", advirtió Moreno al describir la complejidad del operativo.

El funcionario explicó que las localidades no cuentan con infraestructura para alojar semejante cantidad de vehículos pesados.

"No están preparadas para recibir camiones. Simplemente tratamos de ubicarlos en algún lugar porque la carga sigue saliendo desde distintos puntos del país con destino a Chile", sostuvo en diálogo con medios radiales.

Además, anticipó que las condiciones climáticas hacían prever nuevos cierres de rutas y recordó que la Ruta 13 hacia Primeros Pinos y Villa Pehuenia se encuentra intransitable.

La nieve se hizo presente en Las Lajas. Gentileza.

Las Lajas también quedó colapsada

La situación es similar en Las Lajas, donde el director de Defensa Civil local, José Daniel Vergara, confirmó que hay 270 camiones estacionados a la espera de que mejore el clima y pueda reabrirse el paso internacional.

"Tenemos 270 camiones y seguramente mañana van a tratar de habilitar el paso si las condiciones meteorológicas son buenas. Si no, lamentablemente tendremos que seguir con esa cantidad de camioneros esperando", señaló durante una entrevista radial.

Vergara indicó que la nieve continuará durante toda la noche y reconoció que el retraso para muchos transportistas ya supera los tres días.

Las rutas registraron diversos siniestros viales durante la jornada. Gentileza: Vialidad Nacional.

Defensa Civil pidió evitar circular

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, confirmó a LU5 que la situación continuará siendo compleja durante la noche y la madrugada.

"Hoy ya estamos sobre los 1.267 camiones", precisó al detallar el operativo que realizan junto a la Policía, Gendarmería y los municipios sobre las Rutas Nacionales 22, 40 y 242.

El funcionario recomendó evitar cualquier viaje que no sea indispensable debido a la presencia de nieve, hielo, barro, baja visibilidad y fuertes ráfagas de viento.

También informó que durante la jornada ya se registraron tres despistes en la Ruta 22 entre Cutral Co y Zapala. Además de otros incidentes sobre la Ruta 40, atribuidos en varios casos a la falta de cadenas, exceso de velocidad y maniobras indebidas.

La Ruta Nacional 22 registró al menos tres despistes durante este míercoles. Gentileza

Corte total de rutas

Mientras el temporal continúa afectando gran parte del centro y oeste neuquino, Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta 40 entre Zapala y Las Lajas y entre Zapala y Junin de los Andes, debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada. Además, el organismo dispuso la restricción absoluta de circulación sobre la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala

En ambos corredores, los equipos viales continúan trabajando con maquinaria para el despeje de nieve, la distribución de sal granular y el riego con solución salina, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad para desplazarse.

Por su parte, en otro sector de la provincia, precisamente sobre la Ruta Nacional 237, se dispuso esta tarde la reducción de calzada en el kilometro 1291 entre Arroyito y Villa El Chocón por un siniestro vial que terminó con un vehículo pesado con desperfectos mecánicos sobre la calzada.

Además, el organismo reiteró el pedido de evitar viajar durante la noche y la madrugada, circular únicamente si es imprescindible, hacerlo a velocidad precautoria y con portación obligatoria de cadenas físicas. También recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.