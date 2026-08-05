La lluvia volvió a la región y la cordillera recibirá importantes acumulaciones de nieve. Hay casi mil camiones esperando avanzar hacia Chile.

Alerta en Neuquén: se intensifican las lluvias y nevadas y advierten por hielo en las rutas.

Neuquén se prepara para atravesar las horas más complicadas de una nueva jornada de mal tiempo. Las lluvias y nevadas comenzarán a ganar intensidad durante la tarde de este miércoles y podrían extenderse hasta la madrugada del jueves, con viento, bajas temperaturas y riesgo de formación de hielo sobre las rutas.

Ante este panorama, Defensa Civil reforzó el seguimiento de los caminos y los pasos fronterizos . Las condiciones más severas se esperan en el corredor cordillerano, especialmente en el centro y norte neuquino, donde podrían registrarse acumulaciones importantes de nieve.

En la Confluencia, los valles, las mesetas, la región petrolera y el área del río Limay, rige una alerta amarilla y se esperan lluvias de variada intensidad. Algunas precipitaciones ya comenzaron durante la mañana, aunque el período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde, la noche y las primeras horas del jueves.

“Se prevén lluvias principalmente en áreas de Confluencia, valles y mesetas, áreas petroleras y la región del Limay. Para todo el corredor cordillerano se esperan nevadas de variada intensidad durante el miércoles e inclusive la madrugada del jueves”, explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LU5.

Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana. Maria Isabel sanchez

Las horas más complicadas del temporal

De acuerdo con el pronóstico, la situación se volverá más compleja a medida que avance el miércoles. Las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y la noche, al tiempo que la nieve comenzará a cubrir los sectores de mayor altura.

El jueves podrían presentarse algunos mejoramientos temporarios, aunque las condiciones invernales continuarán durante los próximos días. Las bajas temperaturas previstas aumentan el riesgo de que se forme hielo sobre las calzadas, incluso en sectores donde inicialmente se registren lluvias.

“Hoy se prevén lluvias, vientos y nevadas, además de bajas temperaturas durante los próximos días. Esto puede traer complicaciones a la hora de transitar por la formación de hielo”, advirtió Cruz.

El funcionario pidió extremar los cuidados, principalmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad puede reducirse y las superficies mojadas pueden congelarse rápidamente.

Dónde se esperan las nevadas más intensas

El sector más comprometido será el centro y norte de la cordillera neuquina donde rige una alerta naranja por nevadas. Defensa Civil anticipó que las mayores acumulaciones podrían producirse desde Villa Pehuenia y Aluminé hasta Caviahue, Copahue y el extremo norte provincial.

En esos puntos se esperan nevadas persistentes, principalmente durante la tarde y la noche. La nieve también podría afectar los caminos que conducen hacia los pasos internacionales y obligar a modificar las condiciones de circulación.

Las autoridades recomendaron evitar viajes que no sean necesarios, revisar el estado de los caminos antes de salir y respetar las indicaciones de los equipos que trabajan sobre las rutas.

Rutas transitables, pero bajo vigilancia

Durante las primeras horas del miércoles, las rutas de Neuquén permanecían transitables con precaución. Sin embargo, el estado de los caminos podría cambiar rápidamente debido al avance de las lluvias y las nevadas.

Defensa Civil aguardaba los recorridos de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para actualizar la situación de las rutas y de los pasos internacionales.

La portación de cadenas continúa siendo obligatoria en toda la provincia. La recomendación cobra especial importancia para quienes viajen por sectores cordilleranos, donde podría haber nieve, hielo y visibilidad reducida.

Cruz pidió consultar únicamente los canales oficiales antes de emprender un viaje. También recomendó revisar el mapa interactivo de la Secretaría de Emergencias y utilizar la aplicación “Neuquén Te Cuida”, que brinda información actualizada sobre rutas y situaciones de emergencia.

Casi mil camiones esperan avanzar hacia Chile

El temporal encuentra a Neuquén en medio de un amplio operativo para ordenar el tránsito pesado que busca cruzar hacia Chile por Pino Hachado. La situación se agravó durante los últimos días debido al cierre del paso Cristo Redentor, en Mendoza, lo que provocó que cientos de camiones fueran derivados hacia los corredores neuquinos.

Durante el martes se habilitó el avance de 165 vehículos de carga por Pino Hachado. Sin embargo, este miércoles todavía permanecían 250 camiones en Las Lajas, 286 en Zapala, 350 en Cutral Co, 50 en Arroyito y otros 10 en Añelo.

En total, 946 camiones continuaban distribuidos en distintos puntos de la provincia a la espera de poder avanzar hacia la frontera. “Ayer tuvimos aproximadamente 1.100 camiones en la provincia. Se pudo hacer un movimiento muy importante por el mejoramiento temporario, pero vamos descomprimiendo y siguen llegando camiones”, explicó Cruz.

El operativo lleva alrededor de diez días y se mantiene activo con la participación de la Policía, la Secretaría de Emergencias, Defensa Civil, Vialidad y Gendarmería Nacional.

Pino Hachado, el punto más delicado

Pino Hachado concentra actualmente la mayor parte del transporte pesado que intenta ingresar a Chile. El movimiento alcanza las rutas nacionales 22 y 40, entre Zapala y Las Lajas, y la Ruta Nacional 242, desde Las Lajas hasta el paso fronterizo.

El posible ingreso de nieve durante la tarde y la noche genera preocupación por la continuidad de la circulación. Las autoridades esperan que las condiciones permitan mantener el paso transitable y continuar reduciendo la cantidad de camiones acumulados.

“Esperemos que no se vuelva intransitable el paso para poder continuar descomprimiendo”, señaló el director de Defensa Civil.

Recomendaciones para quienes deban viajar

Ante las alertas por lluvias, viento y nevadas, las autoridades provinciales solicitaron:

Consultar el estado de las rutas antes de salir.

Evitar viajar durante la noche si no es indispensable.

Llevar cadenas y saber cómo colocarlas.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

Circular con las luces bajas encendidas.

Evitar maniobras bruscas en sectores con hielo o nieve.

Respetar las indicaciones de Policía, Gendarmería y Vialidad.

Llevar abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente.

Mantener el teléfono celular cargado.

No detenerse sobre la calzada para colocar las cadenas.

Los organismos provinciales mantendrán el monitoreo durante toda la jornada. La evolución del temporal será clave para definir la situación de los pasos fronterizos y las condiciones de circulación durante la noche y la madrugada del jueves.