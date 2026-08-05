Alerta naranja por vientos de 100 km/h, hasta 60 mm de lluvia, nieve y granizo

El SMN emitió alertas por cuatro fenómenos que tendrán gran impacto este miércoles. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El mal tiempo volverá a sentirse con fuerza este miércoles en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas, lluvias, vientos intensos y nevadas, fenómenos que podrían complicar los traslados y las actividades al aire libre.

El organismo nacional indicó que las alertas pueden modificarse durante la jornada, por lo que pidió consultar periódicamente el Sistema de Alerta Temprana antes de realizar viajes o actividades en los sectores alcanzados.

Las advertencias alcanzan principalmente sectores del norte, el oeste y la Patagonia, aunque las condiciones y los horarios de mayor intensidad cambian según cada región. En algunas zonas, los fenómenos podrían provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Alerta por tormentas con posible granizo

En las áreas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 km/h, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Este tipo de condiciones puede generar anegamientos temporarios, caída de ramas, dificultades en la circulación y cortes puntuales del servicio eléctrico. La zona afectada es toda la provincia de Misiones.

Ante una tormenta, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre, no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas.

También aconseja retirar o asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos, radio y teléfono.

Fuertes vientos y reducción de la visibilidad

Otra de las advertencias corresponde a vientos intensos. En las zonas cordilleranas de San Juan y Mendoza, las ráfagas podrían levantar nieve o polvo y reducir considerablemente la visibilidad sobre rutas y caminos.

El viento también puede ocasionar la caída de árboles, carteles, postes y elementos ubicados en balcones o patios. Por ese motivo, se recomienda evitar estacionar vehículos cerca de estructuras que puedan desprenderse y conducir con mayor precaución.

La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área no cordillerana bajo alerta, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Quienes tengan previsto viajar deberán verificar el estado de las rutas y de los pasos internacionales antes de salir, especialmente en las regiones donde las ráfagas pueden combinarse con lluvias o nevadas.

Nevadas en sectores cordilleranos

El alerta por nieve alcanza zonas de la cordillera argentina, donde se esperan nevadas persistentes de diferente intensidad. La acumulación podría afectar la circulación, principalmente en caminos de montaña y pasos fronterizos.

El organismo nacional emitió una alerta amarilla para la cordillera de Mendoza y el sur de la provincia de Neuquén. En tanto, para el centro y norte de Neuquén, el alerta se elevó a naranja.

La combinación de nieve, bajas temperaturas y viento puede provocar formación de hielo, visibilidad reducida y condiciones peligrosas para conducir.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 40 cm pudiendo ser superados en forma puntual. Los mayores acumulados se esperan sobre zonas cordilleranas. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia.

El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en zonas cordilleranas

El SMN recomienda evitar los viajes que no sean indispensables, circular con cadenas cuando sean exigidas por las autoridades y llevar abrigo, agua, alimentos, combustible suficiente y un teléfono cargado.

Lluvias persistentes en la Patagonia

En las provincias de Neuquén, suroeste de La Pampa y Alto Valle de Río Negro rige una alerta por lluvias, con precipitaciones que podrían mantenerse durante varias horas. En lugares donde el suelo ya se encuentra húmedo, el agua puede generar acumulaciones, crecidas de cursos menores y desprendimientos en zonas de montaña.

Las autoridades aconsejan no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos, aunque parezcan tener poca profundidad. También se recomienda limpiar desagües y canaletas y mantener los objetos de valor alejados de posibles ingresos de agua.

El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas mas elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve.

El nivel amarillo utilizado por el SMN indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. El mapa oficial es actualizado de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.