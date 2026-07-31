Alerta por fuertes nevadas, lluvia y viento para este sábado en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas y naranjas para gran parte de la provincia.

El primer sábado de agosto llegará con condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la provincia de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por nevadas, lluvias y fuertes vientos.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipó un aumento de la nubosidad, descenso de la temperatura e inestabilidad en la región.

Las condiciones más complejas se esperan en la cordillera , donde podrían registrarse acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros.

Además, se anticipa la presencia de viento blanco y ráfagas que superarán los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja por nevadas en la cordillera

El SMN emitió una alerta naranja por nevadas para las zonas de cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

Según el organismo, se esperan nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros, valores que podrían superarse de manera puntual. Además, advirtió sobre la posibilidad de viento blanco, un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad y complica la circulación.

En esos mismos sectores también rige una alerta amarilla por viento, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Lluvias y nieve en el centro y sur de Neuquén

Las condiciones también serán adversas en otras regiones de la provincia. En Catán Lil, Collón Curá, Zapala, la zona baja de Aluminé, Huiliches y Lácar, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

En tanto, para la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar y el sur de Aluminé se mantienen simultáneamente alertas amarillas por lluvias y nevadas, con acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 centímetros en sectores cordilleranos y de 10 a 30 centímetros en zonas más bajas, donde las precipitaciones podrían alternar entre lluvia y nieve.

La misma situación se prevé para el departamento Los Lagos, donde también se esperan lluvias persistentes, nevadas y condiciones propicias para la formación de viento blanco.

El invierno no da tregua: rigen alertas amarillas por nevadas, tormentas y frío extremo.

Viento fuerte en el norte y centro de la provincia

Por otra parte, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por viento para el este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.

En estas regiones se pronostican vientos del sector oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de la provincia.

Claudio Espinoza

Qué pasará en la capital

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este sábado se presentará con cielo cubierto, descenso de la temperatura y condiciones de inestabilidad.

Además, anticipó una mejora de las condiciones meteorológicas recién para el domingo, cuando se espera un ascenso de la temperatura y vientos de intensidad moderada.

Para la ciudad de Neuquén, la AIC prevé una temperatura máxima de 13 °C, cielo cubierto y vientos de hasta 24 km/h, con ráfagas cercanas a los 37 km/h durante el día.

El frío polar no se va de Neuquén. Claudio Espinoza

Recomendaciones en época de invierno

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente hacia la cordillera, donde las nevadas y el viento blanco podrían generar complicaciones para la circulación.