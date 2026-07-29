El invierno no da tregua: alerta por vientos de 90 km/h, fuertes tormentas y nevadas

El SMN advirtió que habrá fuertes precipitaciones y presencia de granizo. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El invierno no da tregua: rigen alertas amarillas por nevadas, tormentas y frío extremo.

El mal tiempo continuará afectando a diferentes regiones de la Argentina durante este miércoles, donde además de bajas temperaturas se advirtió por la presencia de intensas nevadas y tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en las últimas horas la vigencia de una serie de alertas por tormentas, nevadas y temperaturas extremas de frío.

De acuerdo con la información brindada por el organismo nacional, se esperan fenómenos con capacidad de provocar inconvenientes e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

El SMN pidió mantenerse informado, consultar periódicamente las actualizaciones y revisar las condiciones meteorológicas antes de realizar viajes o actividades al aire libre.

Alerta por tormentas con granizo y fuertes ráfagas

El SMN emitió una alerta por tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los vientos alcanzarían los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 20 y los 40 milímetros.

La provincia alcanzada por la alerta amarilla por abundantes precipitaciones y actividad electica es Misiones.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad, no permanecer cerca de árboles o postes y buscar refugio en una construcción segura cuando comience la actividad eléctrica.

También será importante retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y evitar cruzar calles o caminos cubiertos por agua.

Alerta amarilla por fuertes nevadas

La alerta amarilla por nevadas se concentra principalmente en sectores cordilleranos. El organismo informó que se esperan precipitaciones persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones importantes especialmente en las zonas de mayor altura.

Los sectores alcanzados son el oeste de Neuquén, Mendoza y San Juan. En algunos puntos de la cordillera, la nieve acumulada puede alcanzar entre 20 y 40 centímetros, con registros superiores de forma localizada. En sectores más bajos, las precipitaciones podrían presentarse como nieve húmeda, lluvia o una combinación de ambas.

Estas condiciones pueden ocasionar una reducción considerable de la visibilidad, formación de hielo sobre la calzada y complicaciones para circular por rutas y caminos de montaña.

El SMN aconsejó evitar los viajes que no sean indispensables. En caso de tener que trasladarse, se deberá consultar previamente el estado de las rutas, llevar cadenas y circular con un vehículo preparado para transitar sobre hielo o nieve.

Alerta por temperaturas extremas de frío

A las alertas por tormentas y nevadas se suma la de temperaturas extremas debido al frío. Esta advertencia no está relacionada únicamente con valores bajos, sino con el posible impacto que esas temperaturas pueden provocar en la salud de la población.

Según explicó el SMN, una alerta roja por frío extremo indica un impacto alto o extremo y puede afectar incluso a personas saludables. La provincia más afectada será Santa Cruz.

No obstante, también hay una alerta amarilla por bajas temperaturas en el resto de las provincias patagónicas.

Cómo protegerse del frío

Frente a las bajas temperaturas, el SMN difundió una serie de recomendaciones:

Evitar la exposición prolongada al frío en espacios exteriores.

Utilizar varias capas de ropa liviana al salir.

Mantener los hogares calefaccionados de manera segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar líquidos y no consumir bebidas alcohólicas.

No automedicarse ante síntomas relacionados con el frío.

Prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

No fumar en ambientes cerrados.

Consultar en un centro de salud ante cualquier malestar.

Además, es fundamental controlar los artefactos de calefacción, mantener una correcta ventilación en los ambientes y evitar el uso de hornallas u hornos para calefaccionar la vivienda, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.