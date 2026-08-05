Facundo Moyano quedó libre pero imputado: qué restricciones deberá cumplir.

Seguirá siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Las imágenes de su liberación.

Tras permanecer más de 15 horas preso tras el escandaloso episodio q ue vivió con su novia, a quien encontraron semidesnuda corriendo por la calle bajo los efectos de la droga, el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano quedó en libertad pero con restricciones.

El exdiputado, quien quedó registrado por las cámaras de seguridad de las calles del barrio porteño de Belgrano, corriendo a su novia para poder atraparla en medio de la madrugada, seguirá siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Mientras Candela Arizaga fue hospitalizada, Moyano fue dejado en libertad por decisión de la Justicia pero con algunas condiciones.

Entre las restricciones impuestas por la Justicia, no podrá acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros y tiene prohibido el contacto durante todo el proceso penal. Deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

La investigación del caso se encuentra en manos del fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, mientras el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por Julia Correa, ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Mientras la joven de 23 años se encontraba internada, declaró ante la Justicia que Moyano no la agredió y sostuvo que todo el episodio fue consecuencia del consumo de drogas.

Tras declarar, Moyano afirmó que "está todo aclarado", mientras que su abogado, Miguel Molina, sostuvo que aún restan analizar imágenes de cámaras de seguridad y tomar nuevos testimonios. Hasta que concluya esa etapa, las restricciones judiciales continuarán vigentes.

Previo a concederle la libertad, se realizó un allanamiento en el departamento del sindicalista. Según fuentes de la causa, al ingresar al inmueble los investigadores encontraron el departamento completamente revuelto. Además, durante la inspección hallaron una jeringa, que fue sometida a reactivos orientativos para determinar la posible presencia de estupefacientes.

Uuna vez finalizado el operativo, se conoció que los policías no encontraron droga, aunque secuestraron dos celulares.