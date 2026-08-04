Se conoció qué encontraron en el departamento de Facundo Moyano tras el allanamiento

El exdiputado permanece detenido, acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Facundo Moyano está detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Minutos antes de las 17 de este martes finalizó el allanamiento en el departamento del exdiputado nacional y sindicalista, Facundo Moyano . Este comenzó pasadas las 15:30 en la vivienda ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento se concentró en tres focos: buscar la droga, retirar las cámaras de seguridad y revisar toda la propiedad para identificar el lugar en donde se habría producido el supuesto consumo de estupefacientes.

Sin embargo, una vez finalizado el operativo, se conoció que los policías no encontraron droga, aunque secuestraron dos celulares . La Justicia evalúa indagar hoy a Moyano en una audiencia de intimación de hechos.

El exdiputado nacional se encuentra detenido, tras las acusaciones de lesiones y privación ilegitima de la libertad a quien sería su pareja, una joven de 23 años. El escándalo se desató este martes a la madrugada, cuando la joven fue hallada corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano, semidesnuda y a los gritos, mientras él intentaba atraparla. La joven involucrada era Candela Arizaga, pareja del dirigente sindical.

Moyano se negó a realizarse un examen toxicológico

Facundo Moyano se negó a realizarse los análisis de sangre y de orina para determinar si había consumido alcohol o drogas.

Según publica TN, hasta el momento la Justicia no ordenó la extracción compulsiva de las muestras, por lo que esos estudios no fueron realizados.

La influencer y modelo negó haber sido golpeada por Facundo Moyano.

Qué dijo Eva Bargiela sobre la detención de su exmarido Facundo Moyano

Eva Bargiela rompió el silencio después de la detención de su exmarido, Facundo Moyano, quien es investigado en una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, Candela Arizaga.

La modelo no quiso dar mayores declaraciones, pero habló con el notero de Primicias Ya (América) Oliver Quiroz. “No tiene nada que ver conmigo y no tengo nada para decir”, aseguró.

Consultada sobre si le sorprendió esta situación, la influencer dijo: “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No tiene nada que ver conmigo”.

“No me interesa hablar del tema. Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir”, concluyó, dejando en claro que no quiere estar involucrada en este confuso episodio.

Noticia en desarrollo...-