Quién es Candela Arizaga, la novia influencer de Facundo Moyano y expareja de L-Gante

La joven se encuentra internada tras protagonizar un violento hecho con el exdiputado. Drogas y gritos en medio de la madrugada.

La joven de 23 años permanece internada luego de haber protagonizado el confuso episodio en el barrio porteño de Belgrano.

Este martes a la madrugada, el exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano , fue detenido por la policía a pocos metros de su departamento en el barrio porteño de Belgrano.

Según las primeras informaciones, una joven salió corriendo desnuda de un edificio, él comenzó a perseguirla y fue interceptado por efectivos en plena calle.

En las últimas horas se conoció que se trata de Candela Arizaga , pareja del dirigente sindical.

La joven de 23 años permanece internada en la guardia del Hospital Pirovano, luego de haber protagonizado el confuso episodio en el barrio porteño de Belgrano. Una cámara de seguridad la mostró cuando salió corriendo desnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador.

Arizaga es modelo e influencer y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe, supo construirse un nombre propio en el mundo del espectáculo a partir de su actividad digital y su participación en diversos romances mediáticos.

Se define como "modelo y creadora de contenido", y en sus redes combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

La joven también fue conocida porque fue pareja del músico de RKT, L-Gante. Durante esa relación, Arizaga lo acompañó a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras como Wanda Nara.

El romance entre ambos duró unos meses, la pareja compartía fotos y videos en las redes sociales que confirmaban el vínculo y despertaron el interés de sus seguidores.

A finales de ese año, Candela volvió a estar en el foco de la prensa del corazón debido a intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres.

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.

La influencer permanece internada y se esperan las pruebas toxicológicas

Alberto Crescenti, titular del SAME, reveló en diálogo con TN que la joven se encuentra internada en el Hospital Pirovano. "Se le está suministrando liquido por vía parenteral por probable ingesta de sustancias adictivas. Según manifestó al equipo, hace varios días que estaba con consumo", agregó.

Por el momento, se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y se encuentra acompañada por un equipo de psiquiatras y psicólogos. En tanto, se desconoce si Moyano se someterá a los mismos exámenes.

Por último, señaló que la investigación quedó ahora en manos de la Justicia. "Legalmente ahora actúan el fiscal y los peritos. Nosotros estamos apoyando con el equipo de Factores Humanos, con psiquiatra y psicólogo”, concluyó.

Lo que se sabe de la detención de Facundo Moyano

Este martes por la madrugada el sindicalista fue detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad, según indicó el fiscal Julián Pistone.

Todo comenzó cuando Arizaga salió corriendo desnuda del edificio, él comenzó a perseguirla y fue interceptado por efectivos en plena calle. Fuentes policiales revelaron que ambos se encontrarían "bajo efectos de estupefacientes", así lo confirmó TN.

El encargado del edificio donde reside fue quien hizo la denuncia por presunta agresiones.