Habilitan Pino Hachado, pero hay 247 camiones varados solo en Las Lajas: así están las rutas

El paso internacional continuó intransitable a primera hora de la mañana y abre a las 11. Preparan un operativo para permitir el avance de 150 transportes.

Pino Hachado sigue cerrado y hay 247 camiones varados solo en Las Lajas: así están las rutas.

El paso internacional Pino Hachado estará habilitado desde las 11 de este lunes por la acumulación de nieve y hielo . En Las Lajas preparan un operativo para permitir el avance de unos 150 camiones si las condiciones hacen posible la reapertura.

El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad, mantiene el cruce fronterizo habilitado para todo tipo de vehículos desde las 11. La ruta presenta hielo en algunos sectores, animales sueltos y portación obligatoria de cadenas, además del riesgo de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Daniel Vergara, integrante de Defensa Civil de Las Lajas, explicó a LM Neuquén que durante el domingo el paso permaneció cerrado y mostró expectativa ante la posibilidad de que pueda habilitarse durante la jornada. “Creo que se va a habilitar el paso. Si se habilita, vamos a estar sacando aproximadamente 150 camiones, que es el número que sacamos diariamente”, indicó.

Hay 247 camiones esperando en Las Lajas

Vergara precisó que actualmente hay 247 camiones varados a la espera de poder avanzar hacia la frontera. El plan es liberar alrededor de 150 unidades y, al mismo tiempo, recibir una cantidad similar de transportes que permanecen detenidos en Zapala.

“Esperamos que hoy sea igual y que el operativo se vaya desarrollando con normalidad”, señaló el referente de Defensa Civil.

Según explicó, mientras se descomprime la concentración de vehículos en Las Lajas, se autoriza el avance progresivo de los camioneros que aguardan en otros puntos de la provincia. “Seguimos esperando los camiones que están varados en Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. A medida que nosotros vamos liberando, vamos recibiendo los otros camiones que vienen de Zapala”, detalló.

Las estimaciones indican que en Zapala permanecen unos 200 transportes, mientras que otra cantidad importante se encuentra detenida en Cutral Co y Plaza Huincul. De esta forma, aunque se concrete la salida diaria de 150 camiones, el operativo deberá continuar durante los próximos días para normalizar completamente el tránsito de cargas.

Municipalidad de Las Lajas

Instalaron una posta sanitaria para los camioneros

Ante la prolongada espera y la gran cantidad de transportistas concentrados en la localidad, se reforzó el dispositivo de asistencia. Vergara confirmó que se incorporó personal sanitario y que fue instalada una posta en la oficina de Turismo de Las Lajas, destinada a atender las necesidades de los camioneros.

“Ya tenemos incorporada la gente del hospital, con una posta sanitaria en la oficina de Turismo, que está al lado, para la atención de los camioneros. Vamos bien, trabajando con la gente de Provincia”, sostuvo.

La habilitación del cruce dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas, del estado de la calzada y de las evaluaciones que realicen los equipos viales en ambos lados de la cordillera.

Las rutas que siguen intransitables en Neuquén

En el parte diario de Vialidad, la mayoría de los corredores permanecen habilitados con precaución, sin embargo, continúan varios cortes por nieve, hielo y barro. La Ruta Provincial 13 sigue intransitable entre Primeros Pinos y Litrán, debido a la acumulación de nieve y hielo. Desde Zapala hasta Primeros Pinos se puede circular con precaución, pero se exige portar cadenas y se recomienda evitar el tránsito nocturno.

También permanece cerrado el tramo de la Ruta Provincial 23 comprendido entre Litrán y Pino Hachado. Allí se registra acumulación de nieve, barro y hielo, además de sectores poceados y desvíos por una obra de pavimentación.

La Ruta Provincial 26 continúa intransitable entre Caviahue y Copahue. En los tramos anteriores, desde Loncopué hacia Hualcupén y Caviahue, hay sectores con hielo y es obligatorio llevar cadenas.

En la Ruta Provincial 62, el tramo desde Lolog hasta el paso Carrirriñe sigue intransitable. En tanto, sobre la Ruta Provincial 63 permanece cerrado el sector entre Paso Córdoba y el empalme con la Ruta Nacional 237 por acumulación de nieve.

Corte programado en la Ruta 40

A este panorama se le suma un corte total programado sobre la Ruta 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, por tareas de mantenimiento.

La interrupción está prevista entre las 11 y las 13. En el resto del tramo hacia Lago Villarino se debe circular con precaución, ya que la calzada está mojada por lluvias y se registran nevadas.

El Camino de los Siete Lagos y los sectores cercanos a Villa La Angostura también presentan lluvia, lloviznas, niebla y posibilidad de formación de hielo. La portación de cadenas es obligatoria.

Por su parte, las rutas nacionales 22, 40 y 237 están transitables con precaución, con calzadas húmedas y riesgo de hielo, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y consultar nuevamente el estado de los caminos antes de viajar.