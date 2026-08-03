Aumentó la jubilación máxima en agosto 2026: cuánto paga la Anses y qué día se cobra según el DNI

Las jubilaciones más altas del sistema previsional también tendrán un aumento por inflación. Cómo quedan y la fecha de cobro de agosto 2026 .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos de las jubilaciones y pensiones a cobrar en agosto 2026 . Como todos los meses, los haberes tendrán un aumento en base al sistema de actualización mensual que toma el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Mediante la Resolución 232/2026 , el Gobierno nacional fijó incrementos mensuales de acuerdo al Índice de Precios (IPC) de dos meses atrás. Para la suba correspondiente a agosto 2026, se toma el indicador de junio, que se ubicó en 1,9% . Por lo tanto, ese será el aumento de todas las jubilaciones y pensiones en el octavo mes del año.

El incremento alcanza a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo a los jubilados que cobren el haber máximo. En este caso, los beneficiarios de este segmento pasarán a cobrar de $2.772.298,06 en julio a $2.824.694,49 desde agosto. Cabe recordar que en este grupo no recibirá ningún bono , ya sea total o parcial, ya que la suma fija que funciona como un refuerzo está destinada a complementar los haberes más bajos.

Todas las jubilaciones y pensiones de la ANSES tendrán en agosto un aumento de 1,9%.

En cuanto al cronograma de pagos, la fecha exacta dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En agosto 2026, el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 25 de agosto

: a partir del 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto

a partir del 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

a partir del 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto

a partir del 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto

Cómo quedan las jubilaciones más bajas con el aumento de ANSES

Con el aumento de 1,9% correspondiente a agosto, la jubilación mínima subirá a $419.817,13. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $489.817,13. Al ser un sistema que contempla únicamente el índice de inflación, la desaceleración de los precios provocó que este incremento sea uno de los más bajos del año.

Los haberes más bajos seguirán cobrando el bono de $70.000, monto en el que se mantiene congelado desde hace más de dos años.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $335.853,70, mientras que con el bono alcanzará un total de $405.853. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez subirá a $293.871,99. Con el refuerzo incluido, el monto total llegará a $363.871.

El bono de $70.000 está destinado a reforzar los haberes más bajos. Según precisa la ANSES, quienes cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta llegar a los $489.817,13. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $489.817,13, tendrán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de 489.817,13, no contarán con ninguna suma extra.

En qué fecha cobran los jubilados de la mínima

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, la fecha de cobro de agosto 2026 se verá afectada por el feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año cae lunes 17. De esta manera, el calendario estará interrumpido por un día.

La fecha de cobro de ANSES dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

Este es el cronograma completo correspondiente al octavo mes del año: