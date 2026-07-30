Qué es la Certificación Negativa de Anses y por qué es muy importante para tus trámites

Este documento de Anses que puede ser requerido por organismos públicos, bancos y otras instituciones para realizar diferentes trámites .

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite sacar de forma gratuita , rápida y digital la Certificación Negativa , un documento que puede ser requerido por organismos públicos, bancos y otras instituciones para realizar diferentes trámites y que tiene una validez de tiempo limitada.

Este certificado tiene una validez de 30 días corridos desde su emisión y no necesita sello ni firma de ningún agente del organismo para ser considerado válido. La versión descargada desde el portal o la app tiene plena vigencia y puede ser utilizada para presentaciones en entidades que así lo requieran.

De esta manera, explicaron desde el organismo, ANSES facilita el acceso a documentación clave en pocos pasos y sin necesidad de traslados, en línea con el objetivo de simplificar la gestión de trámites previsionales y sociales.

La Certificación Negativa puede tramitarse 100% online.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve

Este comprobante, que puede ser requerido por distintas instituciones públicas o privadas, sirve para acreditar que una persona no percibe prestaciones del organismo, no realiza aportes como trabajador formal, ni cuenta con cobertura de una obra social.

También deja constancia de que el solicitante no registra, entre otras cosas, transferencias como autónomo o monotributista, aportes al régimen de casas particulares, ni cobros de beneficios como la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, prestación por desempleo, programas sociales, becas Progresar, asignaciones familiares o jubilaciones. También informa si la persona figura como monotributista social.

Este documento suele ser requerido en gestiones administrativas, bancarias o de salud para corroborar que el interesado no tiene ingresos ni cobertura formal a través del sistema de seguridad social. En caso de necesitar iniciar una nueva solicitud de beneficio, también puede servir como respaldo de situación previsional.

Por ejemplo, puede ser solicitada por obras sociales para el alta de nuevos afiliados, por empleadores al momento de formalizar una contratación, por entidades bancarias al gestionar préstamos o tarjetas, o incluso por instituciones educativas que ofrecen becas o ayudas económicas.

El documento que se gestiona desde la web no necesita sello ni firma de ningún agente del organismo.

Qué datos figuran en la Certificación Negativa

Con la Certificación Negativa que emite ANSES se deja constancia que el solicitante no registra:

Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).

Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo

Cobro de Asignaciones Famliares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

Además, en este comprobante figura si la persona se encuentra registrada como monotributista social.

El certificado tiene una validez de 30 días corridos.

Cómo tramitar la Certificación Negativa

Para la tramitación de la Certificación Negativa se debe ingresar al sitio oficial de ANSES y dirigirse al botón "certificación negativa Anses". Luego, se deberá hacer click en la leyenda "iniciar consulta" donde habrá que completar los siguientes datos:

Número de CUIT o CUIL (clave única de identificación tributaria o laboral).

Período de tiempo sobre el cual se requiere la información de que no se registran ingresos de dinero provenientes de empleo o beneficios de la seguridad social.

Ingresar el código del proceso de verificación a través del cual el sistema identifica que "no está ante un robot" y presionar continuar.

Se podrá imprimir la constancia sin necesidad de firma o sello para exhibir ante quien corresponda. La posibilidad de acceder a este documento de forma online facilita su obtención y reduce tiempos de espera, especialmente en contextos donde su presentación es urgente. De todas formas, se debe tramitar con tiempo para poder presentarlo ante los organismos correspondientes.