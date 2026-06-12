Las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes sin certificado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni hizo el anuncio sobre esta nueva medida del Gobierno. Cómo funcionará.

El anuncio fue realizado por Manuel Adorni a través de las redes sociales.

El Gobierno Nacional oficializó este viernes por la mañana, la implementación de la tarjeta SUBE gratuita para personas con discapacidad , permitiendo viajar sin costo en el transporte público de jurisdicción nacional.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de las redes sociales, donde indicó que será "sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)".

Según confirmó el jefe de gabinete, este cambio será a partir del próximo 19 de junio el trámite se podrá hacer a través de la página web de SUBE y, por el momento, su aplicación será en colectivos y trenes de AMBA. Por lo que no será necesario que presenten certificado.

De igual manera, esta modalidad "comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065384215865094441?s=20&partner=&hide_thread=false A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá… — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026

Esta medida se conoce luego de que a fines de mayo, el gobierno libertario anuncie la eliminación del sistema de compensaciones económicas, que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y chicos con cáncer.

Esta normativa, que quedó oficializada a través de la resolución 28/2026, indica que las empresas seguirán obligadas a otorgar los boletos gratuitos contemplados por ley. Lo que cambia es que el Estado dejará de reintegrar parte de esos costos a las firmas de transporte.

Qué se sabe sobre los nuevos beneficios de SUBE para las personas con discapacidad

Este cambio para quienes viajan en el transporte público tiene como objetivo simplificar el acceso a este beneficio, "resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude".

Además, según indica la página oficial del gobierno, se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

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La iniciativa fue impulsada por el Gobierno Nacional, desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE. Su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

A partir del 16 de junio, las personas podrán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial del Sistema Único de Boleto Electrónico.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Cómo se realiza el registro: