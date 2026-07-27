¿Cuánto paga Anses por casarse? Este es el monto de julio 2026 para los 2 cónyuges con estos requisitos

Esta prestación de Anses es para las parejas que hayan oficializado . Pueden solicitarla ambos cónyuges si cumplen algunos requisitos .

Dentro de su esquema de prestaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en julio 2026 el pago de la Asignación Familiar por Matrimonio, una suma que se le otorga a las parejas que hayan formalizado su vínculo conyugal y cumplan con determinadas condiciones requeridas por el organismo previsional.

Este beneficio funciona como un pago único destinado a acompañar a los trabajadores y beneficiarios de determinadas prestaciones en un momento importante de su vida familiar. Se puede abonar a ambos cónyuges, siempre que se encuentren comprendidos en el Régimen de Asignaciones Familiares.

Su trámite es gratuito y permite realizarlo tanto de forma 100% online como presencial en una oficina de ANSES. La solicitud de esta asignación se puede realizar desde los dos meses y hasta los dos años de celebrado el matrimonio. Si se presenta fuera de ese tiempo, ya no se podrá tramitar.

El trámite puede hacerse de forma presencial o 100% online.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio y sus requisitos

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Para acceder al cobro, la pareja debe cumplir con las siguientes condiciones vigentes:

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.

Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio.

No se deben superar los topes máximos vigentes al momento del matrimonio. En julio 2026 , el grupo familiar no puede sumar más de $6.069.688, mientras que ninguno de los integrantes puede ganar más de $3.034.844.

al momento del matrimonio. En , el grupo familiar no puede sumar más de $6.069.688, mientras que ninguno de los integrantes puede ganar más de $3.034.844. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

Esta prestación de ANSES se puede pedir desde los dos meses y hasta los dos años de celebrado el matrimonio.

Cuál es el monto que paga la ANSES por matrimonio en julio 2026

Como otras prestaciones de la ANSES, la Asignación Familiar por Matrimonio tiene actualizaciones mensuales en base al índice de inflación que difunde el INDEC.

Para julio 2026, tuvo un incremento de 2,15%. De esta manera, quienes presenten la documentación exigida y completen el trámite dentro del plazo establecido, en el séptimo mes del año podrán pedir $129.209 por cada integrante de la pareja que reúna los requisitos. El monto seguirá subiendo los próximos meses por el mecanismo de aumento de ANSES.

En cuanto a la fecha de cobro, la asignación no tiene un cronograma según la terminación del DNI como otras prestaciones, sino que se paga dentro de las fechas de todas las terminaciones de documento fijadas para cada quincena del mes en curso. El día exacto puede consultarse desde el Calendario de Pagos de ANSES en la web oficial.

El organismo previsional verifica los datos registrados antes de aprobar el pago. Por eso, es aconsejable chequear que la información personal y familiar esté al día antes de arrancar con el trámite.

Esta prestación funciona como pago único que en julio 2026 es de $129.209 por cada integrante de la pareja.

Cómo pedir la Asignación Familiar por Matrimonio y el paso a paso del trámite

La solicitud puede efectuarse de dos maneras:

De forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y llevando todos los documentos requeridos.

A través de la plataforma de Atención Virtual disponible en Mi ANSES, ingresando con el CUIL y Clave de la Seguridad Social y presentando la documentación de ambos cónyuges.

Para pedir el beneficio será necesario: