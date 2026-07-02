Conocé los requisitos y montos actualizados de esta prestación de ANSES para julio 2026 , un respaldo económico fundamental.

ANSES paga un extra de $372.400: cómo anotarse en julio 2026 y cuál es el único requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en julio 2026 la ayuda económica para los trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa justificada. Se trata de la denominada Prestación por Desempleo, que se otorga luego de cumplir determinados requisitos . Su solicitud es gratuita y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea.

En el séptimo mes del año, el monto de esta asistencia tendrá un aumento , ya que se actualiza en base al incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que fijó el Gobierno nacional por decreto luego de no llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La asistencia monetaria otorgada por ANSES está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa , ya sea por la finalización del contrato o por motivos externos. También alcanza a empleados eventuales y de temporada que cumplan determinados requisitos de aportes.

DESEMPLEO La ayuda económica busca acompañar a las personas despedidas mientras se reinsertan en el mercado laboral.

Su objetivo es brindar acompañamiento "mientras se busca un nuevo trabajo". Se adjudica conforme a una serie de requerimientos específicos y tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante. Su duración también varía según cada caso. Además del pago mensual, incluye otros derechos clave como cobertura de obra social, asignaciones familiares y cómputo del período como aportes jubilatorios.

Pueden acceder al programa los siguientes grupos que cumplan con estos requisitos:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

De cuánto es la ayuda económica de ANSES en julio 2026

El monto que recibe cada persona depende de su historial salarial y se calcula en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido. A diferencia de otras prestaciones que otorga el organismo previsional, como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, esta ayuda para desempleados no tiene una actualización automática por inflación y se fija en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

En ese contexto, existen límites mínimos y máximos establecidos por la normativa: la cifra no puede superar el 100% del SMVM, ni ser inferior al 50% de ese valor. De esta manera, en julio 2026, ningún beneficiario cobrará menos de $186.200 ni más de $372.400.

Desempleo-joven -VALIDA 1200- La tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026.

La fecha de cobro de la ayuda económica dependerá de la terminación del DNI del beneficiario. Así quedó definido el calendario para julio 2026:

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del lunes 20 de julio

: a partir del lunes 20 de julio DNI terminados en 2 y 3: a partir del martes 21 de julio

a partir del martes 21 de julio DNI terminados en 4 y 5 : a partir del miércoles 22 de julio

: a partir del miércoles 22 de julio DNI terminados en 6 y 7: a partir del jueves 23 de julio

a partir del jueves 23 de julio DNI terminados en 8 y 9: a partir del viernes 24 de julio

Cómo anotarse a la Prestación por Desempleo

El trámite para solicitar la ayuda económica por desempleo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con y Clave de la Seguridad Social. Ir al apartado "Atención Virtual ".

". Seleccionar "Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.