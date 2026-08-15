Centenario se prepara para un festejo multitudinario por el Día de las Infancias: juegos, regalos y sorpresas

La celebración se realizará este domingo en el Gigante del Barrio Sarmiento con entrada libre y propuestas para todas las edades.

Centenario se prepara para un festejo multitudinario por el Día de las Infancias

En vísperas del Día de las Infancias, en Centenario se ultiman los detalles para una celebración que promete reunir a cientos de chicos y familias este domingo en el Gigante del Barrio Sarmiento . Desde las 15, habrá juegos, espectáculos, actividades deportivas, regalos, comida y distintas propuestas pensadas para disfrutar en familia.

El Festival de los Niños es impulsado por Más Compasión, una organización que desde hace siete años llevan adelante Alejandro Riffos y Débora Falcón, dos vecinos de la ciudad que comenzaron con pequeñas acciones solidarias y que, con el paso del tiempo, fueron logrando sumar cada vez más personas a la iniciativa.

Detrás del proyecto también hay una historia familiar. Alejandro y Débora son padres de Morena y Agustina. Morena nació con una malformación y durante sus primeros años tuvo que atravesar numerosos tratamientos y operaciones.

Para la familia, su recuperación significó un verdadero milagro y, desde entonces, encontraron en estas acciones solidarias una manera de agradecer y compartir con otros. "Nació con una enfermedad que requirió un tratamiento larguísimo y no teníamos solución. Eso nos llevó a aferrarnos a la fe y gracias a Dios nuestra hija nunca más visitó un quirófano", contó Alejandro.

Así nació la decisión de organizar cada año una celebración por el Día de las Infancias. Lo que comenzó como una iniciativa pequeña fue creciendo hasta convertirse este año en un gran festival en el estadio más grande de la provincia.

Todo lo que habrá en el festival de Centenario

La celebración será este domingo 16 de agosto, a partir de las 15, en el Gigante del Barrio Sarmiento, con entrada libre y propuestas para chicos de distintas edades.

Durante la jornada habrá ocho peloteros, animación, sonido y decoración, un campeonato de penales, campeonato de freestyle, exhibiciones de BMX y distintas disciplinas deportivas. También habrá caballos para pasear, peluquería, una pista de Vialidad del SIEN y la participación de Hualas XV y Boxeo Godoy, entre otras propuestas.

La comida y los regalos también serán parte central de la jornada. Los organizadores prepararon alrededor de 2.000 combos con panchos, papas fritas y jugo, además de unas 2.000 bolsas de golosinas y cientos de juguetes para sortear entre los chicos.

Pero detrás de esa enorme cantidad de propuestas hay otro dato que los organizadores destacan con especial orgullo: el festejo se pudo hacer realidad gracias a las donaciones y la colaboración de vecinos, comerciantes y distintas personas que decidieron sumarse.

“Estamos más que sorprendidos por la cantidad de ayuda”, contó Alejandro, quien remarcó que el evento no cuenta con financiamiento de partidos políticos, sindicatos ni organismos de gobierno, sino que se sostiene con el aporte de la comunidad.

“Acá no competimos, acá compartimos”, es el lema que eligieron para resumir el espíritu de la propuesta. Una fiesta que nació de una historia familiar y que, siete años después, creció hasta convertirse en un encuentro multitudinario sostenido por la solidaridad de los propios vecinos.