Conmoción en Tricao Malal: hallaron muerto a un histórico vecino en su casa frente a la Cordillera del Viento

Un hombre de 78 años fue encontrado sin vida en su domicilio luego del aviso de un familiar. Personal policial y criminalística trabajó en el lugar para establecer las causa del deceso.

Cerca de las 13 horas de este sábado, un llamado alertó a la Comisaría 37 de Tricao Malal. Tras el aviso de un familiar, personal policial encontró sin vida a un hombre de 78 años en su vivienda del Barrio Pampa, sector Chacras.

De inmediato se hizo presente en el lugar efectivos policiales y se convocó al gabinete de la División Criminalística dependiente de la Dirección Seguridad Alto Neuquén . Además, se dio aviso a la Fiscalía de Chos Malal para realizar las diligencias de rigor y establecer las circunstancias del fallecimiento.

La información fue confirmada a LM Neuquén por el Comisario Inspector Mariano Jara , Coordinador Operativo a cargo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén.

"Era un vecino histórico del pueblo"

Según se pudo establecer, el hombre era pensionado y vivía solo en una vivienda sin número de la localidad. Era oriundo de Tricao Malal y muy conocido en la zona.

"Si, siempre vivió acá. Vivía solo, pero tenía hijos. Era pensionado", indicó el funcionario policial al ser consultado.

El domicilio se encuentra en una zona rural, rodeada de chacras y con vista a la Cordillera del Viento. Vecinos del sector manifestaron su sorpresa por lo ocurrido.

Quién era el hombre hallado muerto y qué revelaron las pericias

Luego de las tareas en el lugar, fuentes judiciales consultadas por este diario confirmaron la identidad del fallecido: Exequiel del Carmen Retamal, de 78 años.

El médico forense certificó que la causa del deceso fue muerte natural, por paro cardio respiratorio. Además, se informó que no se observaron signos de criminalidad ni lesiones visibles tanto en el cuerpo como en el interior del domicilio.

En el procedimiento intervino la Fiscalía de Chos Malal, a cargo de la doctora Natalia Rivera, quien dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.

Entrega a la familia y condolencias

Una vez finalizadas las pericias, las autoridades judiciales y policiales determinaron la entrega de los restos a sus familiares para que procedan al velatorio y posterior sepelio en la localidad de Tricao Malal.

El fallecido deja hijos en la localidad. Era un hombre respetado en la comunidad y parte de la historia del pueblo cordillerano del norte neuquino.

En relación a esto, el intendente Jorge Gutiérrez, junto a todo el equipo de gestión y los trabajadores de la Municipalidad de Tricao Malal, expresaron por redes sociales sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del vecino tristemente fallecido. “En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a la familia Retamal. Les deseamos paz y mucha fortaleza”, escribieron.