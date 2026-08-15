Neuquén Day 2026: se realizará en Buenos Aires el encuentro para atraer inversiones

Expondrán el gobernador Rolando Figueroa y miembros de su gabinete. Hidrocarburos y turismo, en la agenda de las conferencias.

El Gobierno provincial realizará el lunes 24 de agosto el Neuquén Day 2026, un encuentro de negocios y atracción de inversiones que tendrá como protagonista al gobernador Rolando Figueroa .

La actividad comenzará a las 9.30, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en avenida Figueroa Alcorta 2099, y reunirá a representantes de empresas, cámaras sectoriales, instituciones, organismos y cuerpo diplomático.

El encuentro estará orientado al público corporativo y a líderes empresariales, con el objetivo de presentar el potencial de Neuquén y las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de nuevos proyectos e inversiones, generando un espacio de vinculación directa entre el sector público y privado.

La apertura oficial está prevista para las 10, mientras que a las 10.30 el gobernador Figueroa brindará la Conferencia Central Neuquén, en la que expondrá sobre las perspectivas de la provincia, su crecimiento y las condiciones que ofrece para continuar atrayendo inversiones.

Conferencias sectoriales

A partir de las 11.30 comenzarán las conferencias sectoriales. El primer bloque incluirá un panel sobre Hidrocarburos y Transición Energética, con la participación del ministro de Energía, Gustavo Medele, y otro sobre Turismo e Inversiones, a cargo de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

A las 12.30 se desarrollará el segundo bloque de conferencias, que contemplará un panel sobre Conocimiento, Innovación y Tecnología, con participación del municipio de la ciudad de Neuquén, y otro sobre Producción e Industria, a cargo del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

En paralelo, entre las 11.30 y las 14, se desarrollarán espacios sectoriales de networking, destinados a favorecer el intercambio directo entre empresas, autoridades, representantes del sector público y referentes de las distintas actividades productivas.

El Neuquén Day 2026 permitirá concentrar en una misma jornada la presentación de las principales oportunidades de inversión de la provincia y la generación de vínculos directos con potenciales inversores y actores estratégicos.

Entre los sectores que estarán representados se encuentran hidrocarburos y transición energética, turismo, producción e industria, economía del conocimiento, innovación y tecnología, energías limpias y ambiente.

La iniciativa busca mostrar a Neuquén como una provincia que crece, genera oportunidades y cuenta con recursos, talento y condiciones para impulsar nuevas inversiones y proyectos productivos.