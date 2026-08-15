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Neuquén Day 2026: se realizará en Buenos Aires el encuentro para atraer inversiones

Expondrán el gobernador Rolando Figueroa y miembros de su gabinete. Hidrocarburos y turismo, en la agenda de las conferencias.

Rolando Figueroa disertará en el Neuquén Day 2026.

Rolando Figueroa disertará en el Neuquén Day 2026.

El Gobierno provincial realizará el lunes 24 de agosto el Neuquén Day 2026, un encuentro de negocios y atracción de inversiones que tendrá como protagonista al gobernador Rolando Figueroa.

La actividad comenzará a las 9.30, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en avenida Figueroa Alcorta 2099, y reunirá a representantes de empresas, cámaras sectoriales, instituciones, organismos y cuerpo diplomático.

El encuentro estará orientado al público corporativo y a líderes empresariales, con el objetivo de presentar el potencial de Neuquén y las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de nuevos proyectos e inversiones, generando un espacio de vinculación directa entre el sector público y privado.

La apertura oficial está prevista para las 10, mientras que a las 10.30 el gobernador Figueroa brindará la Conferencia Central Neuquén, en la que expondrá sobre las perspectivas de la provincia, su crecimiento y las condiciones que ofrece para continuar atrayendo inversiones.

Conferencias sectoriales

A partir de las 11.30 comenzarán las conferencias sectoriales. El primer bloque incluirá un panel sobre Hidrocarburos y Transición Energética, con la participación del ministro de Energía, Gustavo Medele, y otro sobre Turismo e Inversiones, a cargo de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

A las 12.30 se desarrollará el segundo bloque de conferencias, que contemplará un panel sobre Conocimiento, Innovación y Tecnología, con participación del municipio de la ciudad de Neuquén, y otro sobre Producción e Industria, a cargo del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

En paralelo, entre las 11.30 y las 14, se desarrollarán espacios sectoriales de networking, destinados a favorecer el intercambio directo entre empresas, autoridades, representantes del sector público y referentes de las distintas actividades productivas.

El Neuquén Day 2026 permitirá concentrar en una misma jornada la presentación de las principales oportunidades de inversión de la provincia y la generación de vínculos directos con potenciales inversores y actores estratégicos.

Entre los sectores que estarán representados se encuentran hidrocarburos y transición energética, turismo, producción e industria, economía del conocimiento, innovación y tecnología, energías limpias y ambiente.

La iniciativa busca mostrar a Neuquén como una provincia que crece, genera oportunidades y cuenta con recursos, talento y condiciones para impulsar nuevas inversiones y proyectos productivos.

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