Por mal tiempo, reprogramaron la feria Neuquén Emprende: cuándo se realizará

Las lluvias persistentes de este sábado obligaron al Municipio a suspender el evento. Debido al clima se dispuso un nuevo cronograma.

La edición especial de Neuquén Emprende por el Mes de las Infancias fue reprogramada debido a las condiciones climáticas que afectan a la capital y la región. Por este motivo, desde el Municipio informaron que se dispuso un nuevo cronograma.

El evento tendrá lugar este domingo 16 y lunes 17 , en el marco del fin de semana largo. La actividad mantendrá como escenario el Parque Jaime de Nevares.

La feria se desarrollará durante las dos jornadas, de 12 a 18 , y contará con la participación de 150 emprendedores y emprendedoras de Neuquén capital. También estará presente Confluencia de Sabores , con diferentes propuestas de la gastronomía local.

Originalmente, las actividades estaban previstas para comenzar este sábado. Sin embargo, las lluvias obligaron a suspender la primera jornada y trasladar toda la programación al domingo y al lunes.

Desde la organización confirmaron que se mantendrán tanto los horarios como el lugar y las características de esta edición especial, que marcará el regreso de la feria municipal luego de la pausa habitual durante los meses de invierno.

Qué ofrecerá la feria Neuquén Emprende

Durante ambas jornadas del Neuquén Emprende, los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer los productos y acompañar a los proyectos que integran el ecosistema emprendedor de la ciudad.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la feria contará con 150 participantes, seleccionados dentro de una comunidad que actualmente reúne a unos mil emprendedores neuquinos.

“Son 150 emprendedores y emprendedoras que participan de un ecosistema de alrededor de 1000. Son personas de la ciudad que impulsan un proyecto propio y, cuando ese proyecto crece, genera las PyMEs que la ciudad necesita y también genera empleabilidad”, explicó la funcionaria.

Como sucede en cada edición, Confluencia de Sabores acompañará la actividad con puestos gastronómicos. La propuesta permitirá que las familias recorran la feria y, al mismo tiempo, disfruten de diferentes productos elaborados en la ciudad.

La edición fue organizada especialmente en el marco del Mes de las Infancias, con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa durante el fin de semana largo y generar un nuevo espacio de comercialización para quienes desarrollan emprendimientos locales.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Neuquén Emprende vuelve después de la pausa de invierno

La feria representa el regreso de Neuquén Emprende después de varios meses sin actividades presenciales. Pasqualini explicó que entre abril y julio no se realizan ediciones debido a las condiciones propias de la temporada invernal.

Durante ese período, el municipio concentró sus esfuerzos en capacitaciones y proyectos formativos destinados a fortalecer los conocimientos y las herramientas de quienes integran el programa.

“Estamos felices de volver con Neuquén Emprende”, expresó Pasqualini al anunciar la edición especial. “Estamos felices de volver con Neuquén Emprende”, expresó Pasqualini al anunciar la edición especial.

Neuquén Emprende forma parte de una política municipal de acompañamiento a los proyectos productivos de la ciudad. Además de facilitar la participación en las ferias, el programa ofrece espacios de formación, asesoramiento y herramientas para mejorar la producción y ampliar las posibilidades de comercialización.

Entre esos dispositivos se encuentran la Sala de Elaboración y la Sala de Elaboración sin TACC, utilizadas por productores que buscan certificar sus alimentos e incorporarlos formalmente al mercado.

Algunos de los emprendimientos que pasaron por esos espacios consiguieron certificaciones nacionales y actualmente comercializan sus productos en diferentes puntos del país. “Este es el objetivo: que cada emprendedor y emprendedora pueda crecer y fortalecer el emprendimiento neuquino”, remarcó la funcionaria.