Empresarios, autoridades y representantes de la comunidad educativa participaron del encuentro organizado por Enseñá por Argentina en el Polo Tecnológico.

Una noche a beneficio de la educación reunió a más de 80 referentes en Neuquén

Más de 80 empresarios, autoridades gubernamentales, directivos de empresas y representantes de la comunidad educativa se reunieron este miércoles en el Polo Tecnológico de Neuquén para hablar sobre educación , compartir experiencias y conocer el trabajo que distintas instituciones vienen desarrollando en las escuelas de la provincia.

El encuentro, denominado “Una noche a beneficio de la educación en Neuquén”, fue organizado por Enseñá por Argentina y tuvo como eje la importancia de generar alianzas entre el sector público, privado y educativo para ampliar las oportunidades de los estudiantes neuquinos.

La apertura estuvo a cargo de Diego Manfio, empresario neuquino y miembro del Consejo Directivo de la organización, quien agradeció el acompañamiento de las empresas y convocó a continuar trabajando de manera conjunta. “Si nos unimos los argentinos, somos imbatibles”, expresó durante su intervención.

Más de 40 mil estudiantes alcanzados

Uno de los datos que se puso sobre la mesa durante la jornada fue el alcance que tuvieron los programas de Enseñá por Argentina en la provincia. Según explicó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de la organización, desde 2020 fueron formados más de 500 docentes neuquinos, con un impacto que alcanzó a más de 40.000 estudiantes.

La cifra fue presentada como parte de un proceso de trabajo articulado con el Ministerio de Educación, equipos directivos, docentes, estudiantes y empresas que acompañan las distintas iniciativas.

La jornada también tuvo un espacio para conocer de primera mano algunas de esas experiencias. En un panel moderado por Pablo Vera Pinto, presidente del Consejo de Administración de Enseñá por Argentina y cofundador y CFO de Vista Energy, participaron Elsa Gutiérrez, exdocente y actual vicedirectora de una escuela media de San Patricio del Chañar; Gustavo Artigas, director de la EPEA de esa localidad; y Rosina Bastías, alumni y parte del equipo de la organización.

Durante la charla, los referentes contaron cómo la implementación de los programas modificó prácticas dentro de las escuelas, fortaleció el trabajo entre docentes y abrió nuevas posibilidades para los estudiantes.

“Muchas veces uno entiende el impacto de las cosas cuando lo escucha de las voces de los protagonistas y con ejemplos bien concretos”, señaló Vera Pinto. En ese sentido, remarcó que el desafío es que esas experiencias también puedan traducirse en resultados y transformaciones sostenidas dentro del sistema educativo.

La educación como desafío para Neuquén

El intercambio puso el foco en algunas de las herramientas que las escuelas vienen incorporando, como el aprendizaje basado en proyectos, la innovación pedagógica y una mayor participación de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje.

Para la organización, el desafío hacia adelante es ampliar ese trabajo en la provincia y sumar a más profesionales docentes y escuelas a sus programas. En ese camino, plantearon la necesidad de sostener una agenda común entre el Estado, las empresas y las comunidades educativas.

El encuentro contó con el acompañamiento de CI5, Genneia, GeoPark, Ingeniería Sima, Itaú, Murchison Brent, OSDIPP, Pluspetrol, ProdEng, Puente, Santander, TSB, Valo, Vista y YPF.

Enseñá por Argentina forma parte de la red global Teach For All y trabaja desde hace 15 años en el país con programas de formación, innovación y acompañamiento a escuelas. Su objetivo es contribuir a que niños, niñas y jóvenes puedan acceder a una educación de calidad independientemente del contexto en el que crecen.