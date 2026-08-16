Iban en un Palio de madrugada, descartaron un arma y cuatro terminaron detenidos: así fue el sorpresivo operativo

El hecho ocurrió cerca del cuartel de Bomberos de Centenario y tuvo una rápida reacción de la Policía Metropolitana en un patrullaje de rutina.

Una recorrida preventiva de rutina terminó convirtiéndose en un procedimiento con arma de fuego de por medio, en la madrugada de este sábado en Centenario . Personal del Departamento de Seguridad Metropolitana demoró a cuatro hombres luego de advertir que uno de los ocupantes de un Fiat Palio se había desprendido de un elemento que, a simple vista, se trataba de una presunta arma de fuego .

El procedimiento se desarrolló pasada la 1 de la madrugada , en inmediaciones de Atahualpa Yupanqui y avenida Lago Traful , a metros del cuartel de Bomberos Voluntarios.

Según el registro fotográfico del operativo, el arma quedó descartada en el estrecho espacio entre los asientos delanteros del vehículo, en el sector del piso junto al riel del asiento del acompañante.

El arma escondida entre los asientros de Palio en Centenario.

Una zona en penumbras, cubierta de tierra y objetos sueltos, típica del desorden cotidiano de un auto en uso, que sin embargo se convirtió en el punto exacto donde uno de los ocupantes intentó hacer desaparecer el elemento de la vista de los efectivos.

Fue justamente en esa maniobra donde los uniformados advirtieron el movimiento: uno de los cinco hombres que viajaban en el Palio se despojó del arma entre los asientos delanteros, en un intento de deshacerse de ella antes de que avanzara la identificación. El gesto, sin embargo, no pasó inadvertido para el personal policial, que de inmediato preservó el lugar.

Cuatro demorados, un menor con su madre

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a demorar a cuatro de los cinco ocupantes. El restante, menor de edad, fue aprehendido en un primer momento y luego restituido a su progenitora, conforme al protocolo vigente para casos con menores involucrados.

LA policía detuvo a cuatro personas mayores que iban en el auto y restituyó a un menor con su madre.

Se dio intervención inmediata a la fiscalía correspondiente, y se dispuso el traslado y secuestro preventivo del vehículo, que quedó resguardado en la Comisaría 52 para las diligencias periciales sobre el arma y el interior del auto.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, los cuatro demorados fueron trasladados primero al nosocomio local y luego a sede policial, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.